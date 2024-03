Dragon's Dogma 2: Aussehen und Wesen ändern

Seid ihr mit eurem Aussehen oder dem des Hauptvasallen in Dragon's Dogma 2 unzufrieden? Das ist nur ein geringes Problem, denn ihr könnt das Aussehen ändern. Und nicht nur das, denn das Wesen und die Stimme eures Vasallen lässt sich im Nachhinein auch anpassen. Wir erklären euch, wie.

Im folgenden Video könnt ihr sehen, was notwendig ist, um das Aussehen ändern zu können. Darunter erklären wir euch die Möglichkeiten Schritt für Schritt.

Dragon's Dogma 2: Charakter und Vasall anpassen



Das Aussehen ändern

Wie wir euch in einem anderen Artikel gezeigt haben, könnt ihr in Dragon's Dogma 2 Charaktere nachbauen. Wollt ihr einen Vasallen, der aussieht wie Gandalf und euch immer heilt, dann baut einfach einen. Das könnt ihr auch nachdem ihr euer Abenteuer gestartet habt.

Um das Aussehen ändern zu können, müsst ihr einen Barbierladen aufsuchen. „Clovis‘ Barbierladen“ ist in Vernworth kaum zu übersehen. Öffnet die Karte und sucht nach einer Schere (siehe Bild unten). Begebt euch zum Barbier und sprecht Clovis an. Sie wird euch folgende Dienste anbieten:

Frisur ändern für 10.000 G

Make-Up anpassen für 10.000 G

Dekorationen (Tattoos, Dreck etc.) für 10.000 G

Mehrere ändern (alle oberen Optionen zum Preis von einer) für 25.000 G

Aussehen anpassen für einen Folianten

Sucht nach diesem Scherensymbol in Vernworth, wenn ihr euer Aussehen ändern wollt. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Wollt ihr euer Aussehen grundsätzlich ändern, dann benötigt ihr also einen Folianten. Begebt euch zum Händler am „Großen Riftstein von Vermund“ in Vernworth. Das ist der Mann, der hinter dem Tisch am Stein steht.

Sprecht ihn an und sucht in seinem Warenangebot nach dem Gegenstand „Kunst der Metamorphose“. Mit diesem Folianten könnt ihr sowohl das Aussehen eures Charakters, als auch das eures Vasallen anpassen. Ihr könnt das Item beim Händler zweimal erwerben. Gebt den Folianten einfach bei Clovis im Barbierladen ab.

Das Wesen und die Stimme des Vasallen ändern

Wollt ihr das Wesen und die Stimme eures Vasallen anpassen, müsst ihr ebenfalls bei dem Händler am „Großen Riftstein von Vermund“ vorbeischauen. Hier findet ihr ein Angebot an verschiedenen Weihrauchsorten. Folgende Anpassungen könnt ihr vornehmen:

Mehrdeutiger Weihrauch erlaubt es euch, eine zufällige Wesensart und Stimme zu bekommen.

erlaubt es euch, eine zufällige Wesensart und Stimme zu bekommen. Gutherzigkeits-Weihrauch verändert Wesen und Stimme zu „Gutherzig“.

verändert Wesen und Stimme zu „Gutherzig“. Besonnenheits-Weihrauch verändert Wesen und Stimme zu „Besonnen“.

verändert Wesen und Stimme zu „Besonnen“. Schlichtheits-Weihrauch verändert Wesen und Stimme zu „Schlicht“.

verändert Wesen und Stimme zu „Schlicht“. Geradlinigkeits-Weihrauch verändert Wesen und Stimme zu „Geradlinig“.

Jeder Weihrauch kostet euch 2.000 R und kann nur von dem Hauptvasallen im Lager eingesetzt werden. Das Aussehen, die Stimme und das Wesen angeheuerter Vasallen könnt ihr damit natürlich nicht verändern. Alle unsere Tipps zu Dragon's Dogma 2 findet ihr im verlinkten Artikel.