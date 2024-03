Rise of the Ronin: Waffen und Ausrüstung zerlegen

In Rise of the Ronin werdet ihr mit Waffen und Ausrüstungen überhäuft. Wie ihr sie allerdings zerlegen oder verkaufen könnt, ist nicht sofort ersichtlich. Im Folgenden erklären wir euch, wie ihr euren Loot nützlich loswerdet.

Rise of the Ronin Facts

Können Ausrüstungen und Waffen verkauft oder zerlegt werden?

Ja, ihr könnt in Rise of the Ronin eure Waffen und Ausrüstungen zerlegen oder verkaufen, das funktioniert allerdings nicht von Anfang an. Zu Beginn der Spielzeit ist das Feature nämlich nicht ersichtlich. Denn erst nach circa 4 Spielstunden seht ihr innerhalb einer Mission zum ersten Mal den Schwarzmarkthändler, bei dem ihr euer Equipment zerlegen oder verkaufen könnt. Ihn trefft ihr fortan häufiger auf euren Missionen an.

Anzeige

Nachdem ihr in der ersten großen Stadt vom Gebiet Yokohama angekommen seid, könnt ihr zudem noch bei jedem Schmied eure Ausrüstung und Waffen verkaufen beziehungsweise zerlegen. Ihr könnt also auch zwischen den Missionen euren Loot loswerden. Überlicherweise befindet sich ein Schmied in der Nähe eures Langhauses. Ihr erkennt ihn am folgenden Symbol:

Auch bei einem Schmied könnt ihr eure Ausrüstung und Waffen zerlegen oder verkaufen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Möchtet ihr alle Trophäen freischalten, müsst ihr übrigens 150.000 Sen (Geld) ansparen. Wenn ihr jedoch eure Ausrüstung und Waffen aufwerten wollt, solltet ihr den überschüssigen Loot lieber zerlegen. Denn hierdurch erhaltet ihr die benötigten Ressourcen, um eure Equipment hochzuleveln.

Anzeige

Hinzu spart euch der folgende Tipp Unmengen an Zeit: Drückt die Options-Taste, wählt den Reiter „System“ und daraufhin „Spieleinstellungen“ aus. Geht nun entweder auf „Automatisches Zerlegen“ oder „Automatisches Verkaufen“ und stellt dort euren gewünschten Seltenheitsgrad ein. Stellt ihr beispielsweise „Automatisches Zerlegen“ auf „Hervorragend“, wird euer Equipment mit einem Seltenheitsgrad von „Hervorragend“ oder niedriger jedes Mal automatisch zerlegt, wenn ihr einen Verborgenen-Schneide-Banner (Checkpoint) berührt.

Diese Einstellung spart euch extrem viel Zeit. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.