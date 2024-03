Rise of the Ronin: Aussehen ändern und Gleiter anpassen

Rise of the Ronin besitzt einen umfangreichen Charakter-Editor in dem ihr viel Zeit verbringen könnt. Falls ihr später doch noch Änderungen vornehmen wollt, zeigen wir euch, wie ihr euer Aussehen ändern könnt. Außerdem verraten wir euch, wie ihr den Skin eures Gleiters wechselt und das Transmog-System benutzt.

Rise of the Ronin Facts

Aussehen ändern, Gleiter-Skin wechseln und Transmog-System erklärt

Falls ihr mit eurem Aussehen in Rise of the Ronin unzufrieden seid, dauert es etwas, bis ihr eure Äußerlichkeiten wieder ändern könnt. Nach circa vier bis fünf Stunden Spielzeit erhaltet ihr zum ersten Mal Zugang zu einem eurer Langhäuser. Dort könnt ihr euer Aussehen ändern.

Um euer Erscheinungsbild zu ändern, geht ihr ins Langhaus, dann auf Entspannen und danach auf Aussehen. Hier könnt ihr euer und das Aussehen euer Zwillingsklinge verändern und anpassen. Wenn ihr auf den Button „Neu entwerfen“ klickt, könnt ihr das Transmog-System benutzen. Hierbei könnt ihr das Aussehen eures Equipments verändern und auswählen, wie eure Ausrüstung aussehen soll. Die Stats der Waffen und Rüstungen bleiben dabei gleich. Auf dem Reiter „Hilfsmittel wechseln“ könnt ihr den Skin eures Gleiters wechseln, den ihr automatisch im Storyverlauf bekommt.

Im Langhaus könnt ihr übrigens auch die Klingenreparatur durchführen, womit ihr eure Fertigkeiten zurückzusetzen könnt. Ebenfalls könnt ihr unter „Kooperation“ auch eine Koop-Sitzung starten. Für das Ändern eures Aussehens benötigt ihr keine Verbrauchsgegenstände, anders als beim Zurücksetzen eurer Fähigkeiten.

Ihr könnt euer Erscheinungsbild also so oft ihr wollt verändern und anpassen. Beim Ändern des Aussehens könnt ihr nicht nur die Gesichtszüge und den Körperbau der beiden Zwillingsklingen justieren, sondern auch nach Kreationen aus der Community suchen und sie benutzen. Geht dafür im Aussehen-Menü auf „Optionen“, um die hochgeladenen Erscheinungsbilder aus der Community zu sehen und möglicherweise zu verwenden.