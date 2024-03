Rise of the Ronin: Trophäen-Leitfaden für Platin

Auf eurer Reise durch Japan könnt ihr in Rise of the Ronin natürlich auch Trophäen freischalten. Im Folgenden zeigen wir euch, wie ihr die 100 % erreicht und die Platin-Trophäe bekommt.

Rise of the Ronin Facts

Leitfaden und Roadmap für alle Trophäen

Insgesamt könnt ihr in Rise of the Ronin 51 Trophäen (1x Platin, 2x Gold, 9x Silber, 39x Bronze) freischalten.

Spielzeit für alle Trophäen: Circa 50 Stunden.

Circa 50 Stunden. Benötigte Spieldurchläufe : 1

1 Benötigter Schwierigkeitsgrad: Ist nicht relevant. Ihr müsst nach der Story jedoch eine Mission auf dem Schwierigkeitsgrad „Mitternacht“ absolvieren (dazu unten mehr).

Ist nicht relevant. Ihr müsst nach der Story jedoch eine Mission auf dem Schwierigkeitsgrad „Mitternacht“ absolvieren (dazu unten mehr). Verpassbare Trophäen: 0, ihr könnt Trophäen durch das Feature „Testament der Seele“, das sich in Kapitel 2 freischaltet, nachholen.

0, ihr könnt Trophäen durch das Feature „Testament der Seele“, das sich in Kapitel 2 freischaltet, nachholen. Online Trophäen: 0

0 Verbuggte Trophäen: 0

Roadmap für 100 %

Schritt 1: Spielt die Story durch und achtet darauf, dass ihr immer die neusten Bindungsmissionen absolviert, sobald sie zur Verfügung stehen. Sie sind dafür wichtig, dass drei Charaktere am Ende des Spiels überleben. Vor dem Ende von Kapitel 1 solltet ihr zudem die Trophäe „Eine schöne Erinnerung“ freischalten. Hierbei müsst ihr bei der Bindungsmission von Taka Murayama ein Foto von ihr schießen. Außerdem solltet ihr Feinde immer verschonen, wenn ihr vor die Wahl gestellt werdet, weil sie danach oftmals als Verbündete auftauchen. Zudem solltet ihr eine Liste führen auf der ihr vermerkt, welche Charaktere ihr auf Missionen mitgenommen habt (für „Sozialer Aufstieg“). Bei manchen Missionen werden euch Verbündete automatisch zugeteilt und bei anderen nicht. Die Charaktere zählen nur, wenn ihr sie optional mitnehmt. Zudem könnt ihr darauf achten, dass ihr eine Romanze eingeht.

Spielt die Story durch und achtet darauf, dass ihr immer die neusten Bindungsmissionen absolviert, sobald sie zur Verfügung stehen. Sie sind dafür wichtig, dass drei Charaktere am Ende des Spiels überleben. Vor dem Ende von Kapitel 1 solltet ihr zudem die Trophäe „Eine schöne Erinnerung“ freischalten. Hierbei müsst ihr bei der Bindungsmission von Taka Murayama ein Foto von ihr schießen. Außerdem solltet ihr Feinde immer verschonen, wenn ihr vor die Wahl gestellt werdet, weil sie danach oftmals als Verbündete auftauchen. Zudem solltet ihr eine Liste führen auf der ihr vermerkt, welche Charaktere ihr auf Missionen mitgenommen habt (für „Sozialer Aufstieg“). Bei manchen Missionen werden euch Verbündete automatisch zugeteilt und bei anderen nicht. Die Charaktere zählen nur, wenn ihr sie optional mitnehmt. Zudem könnt ihr darauf achten, dass ihr eine Romanze eingeht. Schritt 2: Alle Fotografie-Orte abschließen und alle Katzen einsammeln, falls euch noch welche fehlen sollten.

Alle Fotografie-Orte abschließen und alle Katzen einsammeln, falls euch noch welche fehlen sollten. Schritt 3: Einen Skill-Tree maximal aufleveln, falls nötig.

Einen Skill-Tree maximal aufleveln, falls nötig. Schritt 4: Eine Mission auf dem Schwierigkeitsgrad „Mitternacht“ abschließen und Trophäe „Tränen des Blauen Dämons“ absolvieren.

Aufstieg des Ronin

Freischaltbedingung: Alle Trophäen erhalten

Trophäe: Platin

Das Nest verlassen

Freischaltbedingung: Prolog abgeschlossen

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Vorhang zu, Vorhang auf

Freischaltbedingung: Erfahren, dass deine Zwillingsklinge noch lebt

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Einsatz hinter Gittern

Freischaltbedingung: Shoin Yoshida gefunden

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Eine schöne Erinnerung

Freischaltbedingung: Eine Fotografie für Taka Murayama aufgenommen

Trophäe: Bronze

Hierfür müsst ihr vor Abschluss des ersten Kapitels die Bindungsmission „Ein Licht in der Dunkelheit“ absolvieren und von Taka Murayama ein Foto schießen. Ihr werdet während der Mission von ihr auf das Foto hingewiesen.

Schwarze Schiffe, lange Schatten

Freischaltbedingung: Kapitel 1 abgeschlossen

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Gestatten, Kaishu Katsu

Freischaltbedingung: Mit Kaishu Katsu am Sumida gesprochen

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Ein Schauspiel für den Shogun

Freischaltbedingung: Die Identität des mysteriösen Samurai beim Duell erfahren

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Ein merkwürdiges Gespann

Freischaltbedingung: Einen Waffenstillstand zwischen der Roshigumi und dem Choshu-Clan ausgehandelt

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Städte der Finsternis

Freischaltbedingung: Kapitel 2 abgeschlossen

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Die Satsuma-Choshu-Allianz

Freischaltbedingung: Takamori Saigo überredet

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Die Schlacht von Toba-Fushimi

Freischaltbedingung: Die Schlacht von Toba-Fushimi beendet

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Die Zukunft einer Verborgenen Schneide

Freischaltbedingung: Das Schicksal deiner Zwillingsklinge besiegelt

Trophäe: Silber

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Der Aufstieg eines neuen Japans

Freischaltbedingung: Kapitel 3 abgeschlossen

Trophäe: Silber

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Schicksalsfäden

Freischaltbedingung: Deine erste Bindung eingegangen

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Auf eine gute Geste folgt die nächste

Freischaltbedingung: Dein erstes Geschenk gemacht

Trophäe: Bronze

Hierfür müsst ihr mit einem eurer Verbündeten reden und ihm ein Geschenk geben. Damit ihr einen höheren Boost in der Bindung erhaltet, solltet ihr ein Geschenk verwenden, bei dem in der linken unteren Ecke ein Herz aus Papier zu sehen ist.

Verborgener Schwur

Freischaltbedingung: Deine erste romantische Beziehung begonnen

Trophäe: Silber

Um eine romantische Beziehung einzugehen, müsst ihr die Bindungsstufe 4 erreichen und die Leiste an „Gunst“ voll bekommen. Hierfür eignen sich Geschenke oder Missionen, die ihr mit ihnen ausführt. Am leichtesten ist es, wenn ihr mit Usugumo Dayu eine romantische Beziehung eingeht, da ihr für sie die 100 Katzen einsammeln müsst. Hierdurch erhaltet ihr automatisch jede Menge Gunst bei ihr. Ihr könnt eure Bindungen im Menü nachschauen. Mit folgenden Charakteren könnt ihr eine romantische Beziehung eingehen:

Ryoma Sakamoto

Shinsaku Takasugi

Genzui Kusaka

Kogoro Katsura

Prinzessin Atsuko

Ine Kusumoto

Sana Chiba

Usugumo Dayu

Taka Murayama

Soji Okita

Fumi Sugi

Ernest Satow

Matthew Perry

Nachdem ihr die höchste Gunst bei einem Verbündeten erreicht habt, müsst ihr mit der Person sprechen und die dazugehörige Dialogsoption wählen. Ihr könnt im Spielverlauf auch mehrere romantische Beziehungen eingehen.

Schicksalhafte Begegnung

Freischaltbedingung: Erste Bindung auf Stufe 4 mit einer Person erreicht

Trophäe: Bronze

Siehe „Verborgener Schwur“.

Trautes Heim

Freischaltbedingung: Erste Gebietsbindung der Stufe 3 erreicht

Trophäe: Bronze

Siehe „Sammelleidenschaft“.

Sammelleidenschaft

Freischaltbedingung: Erste Abschlussbelohnung verdient

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr, wenn ihr in einem Teilgebiet alle Aufgaben erledigt. Öffnet die Karte und drückt in einem Gebiet Dreieck, um alle Aufgaben zu sehen. Sobald ihr Bindungsstufe 3 des Gebiets erreicht, seht ihr alle noch fehlenden Icons auf der Map.

Allzeit bereit

Freischaltbedingung: Deine Rüstung, Waffe und Sekundärwaffe verbessert

Trophäe: Bronze

Hierfür müsst ihr bei einem Schmied eine der neun Primärwaffen (Katana, Odachi, Schwertpaar, Speer, Stangenwaffe, Säbel, Langschwert, Ochsenschwanz-Säbel oder Bajonett), eine der drei Sekundärwaffen (Bogen, Handfeuerwaffe oder Gewehr) und ein einziges Rüstungsteil (Kopf, Körper, Arme oder Beine) verbessern.

Machtwechsel

Freischaltbedingung: Deine erste Bindungsübertragung ausgeführt

Trophäe: Bronze

Ihr benötigt das Item „Bindungsjuwel“, was ihr bei einem Schwarzmarkthändler bekommt. Ihr erhaltet es aber auch im Verlauf der Story. Daraufhin geht ihr zu einem Schmied und setzt den Gegenstand ein, um einen Statuswert von einem Ausrüstungsteil auf ein anderes zu übertragen.

Resonanz

Freischaltbedingung: Zum ersten Mal vier oder mehr Ausrüstungsteile mit demselben Set-Bonus ausgerüstet

Trophäe: Bronze

Der Set-Bonus ist auf einem Item immer mit goldener Schrift hervorgehoben. Um die Trophäe zu bekommen, müsst ihr vier oder mehr Ausrüstungsteile mit demselben Bonus tragen. Hierzu zählen auch eure Waffen, es müssen nicht nur Rüstungen sein.

Neuanfang

Freischaltbedingung: Zum ersten Mal dein Langhaus umdekoriert

Trophäe: Bronze

Euer Langhaus schaltet sich automatisch im Spielverlauf frei. Geht hinein, klickt im Menü auf „Haushalt“ und danach auf „Umdekorieren“. Hier stellt ihr etwas aus und verlasst das Menü anschließend.

Zeitreise

Freischaltbedingung: Das erste Mal mit dem Testament der Seele eine Mission erneut versucht

Trophäe: Bronze

Das Testament der Seele schaltet sich automatisch im Storyverlauf frei. Wählt hier eine bereits absolvierte Mission und spielt sie erneut.

Meisterhaftes Streben

Freischaltbedingung: Den höchsten Rang (Meister) im Dojo erhalten

Trophäe: Bronze

Hierfür müsst ihr in nur einem einzigen Dojo, genauer gesagt in nur einem einzigen Trainingskampf, den höchsten Rang erhalten. Achtet darauf, dass ihr keine Heilungs-Items verwendet, damit ihr eine höhere Punktzahl bekommt.

Heldenhaft zu Pferd

Freischaltbedingung: Den höchsten Rang (Meister) in Bogenschießen zu Pferde erhalten

Trophäe: Bronze

Hierfür müsst ihr in nur einem einzigen Minispiel Bogenschießen zu Pferde den höchsten Rang erhalten.

Kriegerschwingen

Freischaltbedingung: Den höchsten Rang (Meister) im Gleitflug-Training erhalten

Trophäe: Bronze

Hierfür müsst ihr in nur einem einzigen Minispiel Gleitflug-Training den höchsten Rang erhalten.

Schusswaffengenie

Freischaltbedingung: Den höchsten Rang (Meister) im Schusswaffen-Training erhalten

Trophäe: Bronze

Hierfür müsst ihr in nur einem einzigen Minispiel Schusswaffen-Training den höchsten Rang erhalten.

Betrüger-Rüger

Freischaltbedingung: 5 Betrüger während des Spiels „Ungerade oder Gerade“ entlarvt

Trophäe: Bronze

Hierfür müsst ihr in eine Spielhölle gehen und beim Spiel „Ungerade oder Gerade“ einen Betrüger entlarven. Das müsst ihr insgesamt 5-mal machen. Die Trophäe fällt wesentlich leichter, wenn ihr den Skill-Tree Charme auf das Maximum gebracht habt, was ihr mit der Trophäe „Wunderkind“ verbinden könnt. Im Fertigkeitsbaum Charme gibt es den Skill „Betrüger-Rüger“, den solltet ihr auf das Maximum bringen. Daraufhin geht ihr in eine Spielhölle und spielt einfach drauf los, normalerweise kommt im Spielverlauf die Meldung, dass geschummelt wird. Danach drückt ihr auf „Ihn verraten“. Diesen Vorgang wiederholt ihr insgesamt 5-mal. Wenn ihr nicht erneut in dieselbe Spielhölle eintreten könnt, könnt ihr mit dem Testament der Seele in eine andere Region reisen und es dort wiederholen.

Stilsicher

Freischaltbedingung: Drei Kampfstile gemeistert

Trophäe: Bronze

Wenn ihr auf die 100 % geht, erhaltet ihr die Trophäe automatisch. Ihr müsst hierfür 3 Kampfstile auf Meister bringen. Hiermit sind nicht eure Attribute gemeint, sondern die Kampfstile, die ihr im Waffenmenü ausrüstet. Ihr erhaltet Kampfstile auf der Stufe Meister durch die Story und Bindungsmissionen.

Wunderkind

Freischaltbedingung: Einen der vier Attributtypen gemeistert

Trophäe: Bronze

Am leichtesten ist es, wenn ihr den Skill-Tree Charme auf das Maximum bringt. Fertigkeitspunkte erhaltet ihr so oder so genügend, allerdings benötigt ihr hierfür auch Charmepunkte. Achtet darauf, dass ihr vor allem Bindungen mit Charakteren stärkt, die euch als Belohnung Charmepunkte geben. Wichtig: Zudem könnt ihr bei Usugumo Dayu, für sie sammelt ihr auch die Katzen, Charmpunkte kaufen.

Hilfsmittelwunder

Freischaltbedingung: 15 Technologieentwicklungen durchgeführt

Trophäe: Bronze

Im Spielverlauf erhaltet ihr das Item „importierte Bücher“, die gebt ihr automatisch ab, wenn ihr bei Igashichi Iizuka seid. Dort könnt ihr Technologieentwicklungen durchführen. Ein und dasselbe Upgrade öfters hochleveln zählt auch als Zwischenschritt für die Trophäe.

Wie ein Schatten

Freischaltbedingung: 100 Attentate erfolgreich ausgeführt

Trophäe: Silber

Hierfür müsst ihr euch Feinden unentdeckt nähern und Dreieck drücken, um ein Attentat auszuführen. Ihr müsst das Attentat mit Dreieck durchführen. Es gibt auch einen Skill, mit dem ihr Gegner auf beispielsweise Dächer hochziehen könnt und dort das Attentat ausführt, diese Kills zählen nicht. Attentate mit Dreieck vom Gleiter aus zählen jedoch.

Recht und Ordnung

Freischaltbedingung: 50 Flüchtlinge besiegt

Trophäe: Silber

Flüchtlinge werden mit einem = Symbol auf der Karte markiert. Insgesamt gibt es weitaus mehr als 50 Flüchlinge.

Deine Anwesenheit ehrt mich

Freischaltbedingung: 50 Zufallsbegegnungen gehabt

Trophäe: Bronze

Zufallsbegegnungen geschehen zufällig in der Open World. Sie werden mit einem Banner dargestellt, auf dem ein Ausrufezeichen zu sehen ist.

Geldregen

Freischaltbedingung: 150.000 Sen gespart

Trophäe: Bronze

Hierfür müsst ihr die 150.000 Sen zeitgleich im Besitz haben. Wenn ihr nichts mit Sen kauft und alle Ausrüstungsteile verkauft, dann sollte es so crica 15 Stunden dauern, bis ihr das Geld gespart habt.

Erfahrener Ronin

Freischaltbedingung: Stufe 55 erreicht

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch, wenn ihr die Platin-Trophäe freischalten wollt.

Der freundliche Ronin aus der Nachbarschaft

Freischaltbedingung: Alle Bindungsmissionen abgeschlossen

Trophäe: Gold

Insgesamt gibt es 58 Bindungsmissionen und sie sind nicht verpassbar. Allerdings solltet ihr euch merken, dass ihr immer Feinde verschonen solltet, wenn ihr die Chance dazu habt. Sie erhaltet ihr oftmals dann später als Verbündete. Die Bindungsmissionen werden euch auch auf der Map angezeigt. Bevor ihr die nächste Storymission spielt, solltet ihr immer die neuen Bindungsmissionen absolvieren. Manchmal ist eine Bindungsmission ausgegraut. Im Menü sieht es so aus, als ob ihr sie noch nicht absolvieren könnte. Das ist etwas verwirrend, denn in Wahrheit könnt ihr sie starten. Geht einfach dafür zum Startpunkt der Quest, der auf der Karte markiert wird, und startet die Mission.

Sozialer Aufstieg

Freischaltbedingung: Mit jedem verfügbaren Verbündeten an einer Mission teilgenommen

Trophäe: Silber

Die meisten Verbündeten erhaltet ihr durch die Hauptstory, andere durch Bindungsmissionen. Es ist wichtig, dass ihr Feinde verschont, wenn ihr vor einer Wahl steht. Sie kommen später als Verbündete wieder. Achtet immer darauf, dass ihr die Bindungsmissionen macht, bevor ihr die Story weiter vorantreibt. Legt am besten zudem eine Liste an, bei der ihr markiert, wen ihr auf eine Mission mitgenommen habt. Es gibt weitaus mehr als 32 Verbündete, aber nur die folgenden Verbündeten könnt und müsst ihr auf Missionen mitnehmen. Wichtig: Die Verbündeten zählen nur, wenn ihr sie manuell vorher als Missionsmitglied auswählt. Wenn sie automatisch an der Mission teilnehmen und ihr vorher keine Wahl treffen konntet, zählt es nicht als absolvierte Mission für die Trophäe. Folgende Verbündete müsst ihr mindestens einmal auf eine manuell mitnehmen:

Ryoma Sakamoto (erhaltet ihr automatisch durch eine Hauptmission) Gonzo (hierfür müsst ihr ihn in der Mission „Vorhang zu, Vorhang auf“ verschonen, ebenfalls müsst ihr ihn in der darauffoglenden Bindungsmission verschonen) Shinsaku Takasugi (durch Bindungsmission „Versuch dein Glück“) Genzui Kusaka (durch Bindungsmission „Der Weg des Kriegers“) Kogoro Katsura (durch Hauptmission) Kaishu Katsu (durch Hauptmission) Hirobumi Ito (durch Hauptmission) Yoshinobu Tokugawa (durch Hauptmission) Sana Chiba (durch Hauptmission) Isami Kondo (durch Hauptmission) Jules Brunet (durch Hauptmission) Soji Okita (durch Hauptmission) Takamori Saigo (durch Hauptmission) Toshimichi Okubo (durch Hauptmission) Aritomo Yamagata (durch Hauptmission) Toshizo Hijikata (durch Hauptmission) Kiyotaka Kuroda (durch Bindungsmission „Die ganze Welt soll es sehen“) Ernest Satow (durch Bindungsmission „Ein unbezahlbarer Schatz“) Eiichi Shibusawa (durch Bindungsmission „Die ganze Welt soll es sehen“) Hajime Saito Jigoro Kano (durch Bindungsmission „Stärke in Sanftheit“) Koto Nakazawa (durch Hauptmission) Matthew Perry (durch Hauptmission) Akikatsu Manabe (wenn ihr in der Hauptmission beim Sakurator Li verschont. Im späteren Verlauf stößt er bei einer anderen Mission automatisch zu sein) Yasusuke Sawamura (durch Bindungsmission „Auf der Suche nach neuem Wissen“) Tesshu Yamaoka (durch Hauptmission) Rutherford Alcock (durch Bindungsmission „Ein unerreichbarer Preis“) Motsugai Takeda (durch Bindungsmission „Auf der Suche nach neuen Entdeckungen“) Shinpachi Nagakura (durch Hauptmission, wenn ihr Pro-Shogunat seid) Toranosuke Shimada (durch Bindungsmission „Die drei Klingen der Ära“) Alexandria Moreau (durch Bindungsmission „Eine giftige Blume“) Deishu Takahashi (in könnt ihr ab Kapitel 2 in der Hauptregion Edo in Kanda finden, er steht neben dem Shogun in der Militärbasis. Hierfür müsst ihr bei ihm einen belieben Kampf im Dojo absolvieren, daraufhin stößt er zu euren Verbündeten. Wir zeigen euch den Fundorte auf den folgenden beiden Bildern)

Kampfkunstenthusiast

Freischaltbedingung: Mit jeder Waffe Gegner besiegt

Trophäe: Bronze

Hierfür müsst ihr mit jeder der 9 Waffen einen Feind besiegen. Folgende Waffen benötigt ihr für die Trophäe:

Katana

Odachi

Schwertpaar

Speer

Stangenwaffe

Säbel

Langschwert

Ochsenschwanz-Säbel

Bajonett

Sekundärwaffen, also Schusswaffen, benötigt ihr nicht für die Trophy.

Besichtigungstour

Freischaltbedingung: Alle Fotografieorte abgeschlossen

Trophäe: Silber

Für alle Fotografieorte schreiben wir euch noch einen separaten Guide.

Ein Herz für Katzen

Freischaltbedingung: Alle Katzen gesammelt

Trophäe: Silber

Es gibt insgesamt 100 Katzen. Die Katzen werden euch auf der Map mit einem Katzen-Icon angezeigt. Sobald ihr in einem Gebiet die Bindungsstufe 3 erreicht, seht ihr zum dazugehörigen Bereich alle Katzen. Wenn ihr die Bindungsstufe 3 nicht erreichen solltet, dann lauft im gewünschten Gebiet herum und absolviert dort Zufallsbegegnungen. Hierdurch steigert sich ebenfalls die Bindungsstufe. Wenn ihr die Katzen als Icons seht, markiert sie auf eurer Map mit Viereck. Hierdurch setzt ihr einen Marker. Wenn ihr zum Marker rennt, seht ihr ebenfalls auf welcher Ebene sich die Katze befindet. Hierdurch fällt die Suche wesentlich leichter. Die dreifarbigen Katzen hauen vor euch ab, wenn ihr zu schnell zu ihnen rennt. Ihr erkennt sie auch daran, dass sie liegen und schlafen. Die „normalen“ Katzen sitzen, auf sie könnt ihr zurennen. Wenn eine dreifarbige Katze doch abhauen sollte, dann reist einfach zum nächstgelegenden Schnellreisepunkt, hierdurch respawnt die dreifarbige Katze.

Einzelgängerischer Ronin

Freischaltbedingung: Eine Mission ohne Verbündete abgeschlossen

Trophäe: Bronze

Hierfür müsst ihr eine Mission ohne Verbündete abschließen. Wenn ihr im Menü seid, bevor ihr eine Mission startet, könnt ihr die Verbündeten abwählen. Geht alleine in eine Mission und beendet sich, danach gehört die Trophäe euch.

Lebensrettung

Freischaltbedingung: Die Ziele einer Gnadenmission abgeschlossen

Trophäe: Bronze

Bei Gnadenmissionen erhaltet ihr als optionales Ziel, dass es keine Opfer geben soll. Daran erkennt ihr, ob es sich um eine Gnadenmission handelt. Jetzt müsst ihr die Mission entweder mit den Fäusten oder einer Waffe aus Holz absolvieren. Achtet darauf, dass ihr kein Attentat ausübt. Wenn ihr im Kampf mit einer Waffe aus Holz agiert, besiegt ihr zwar die Feinde, aber tötet sie nicht. Die Bindungsmission „Friedensverhandlung“ eignet sich beispielsweise sehr gut für die Trophäe.

Tränen des Blauen Dämons

Freischaltbedingung: Den Blauen Dämon auf dem Schwarzen Schiff besiegt

Trophäe: Silber

Der blaue Dämon ist im ersten Kapitel (Mission: „Das Schwarze Schiff infiltrieren“) ein Boss gegen den ihr sehr wahrscheinlich verlieren werdet. Ihr müsst den Boss nicht dort besiegen. Nachdem ihr die Story durch habt, könnt ihr durch das Testament der Seele die Mission „Das Schwarze Schiff infiltrieren“ erneut auswählen und ihn daraufhin besiegen. Hierdurch ist es wesentlich leichter.

Mitternachtskreuzung

Freischaltbedingung: Eine optionale Ronin-Mission auf dem Mitternacht-Schwierigkeitsgrad abgeschlossen

Trophäe: Gold

Nach der Story erhaltet ihr Zugang zur Mitternacht-Schwierigkeitsgrad. Wählt eine Mission aus dem ersten Kapitel und spielt sie auf diesem Schwierigkeitsgrad. Ihr könnt ebenfalls zwei Gefährten mitnehmen, um es leichter zu gestalten. Die Hauptmissionen „Vorhang zu, Vorhang auf“ oder „Die Suche nach der Kamera“ eignen sich beide gut für die Trophäe. Wählt eine von ihnen.

Die beste Gelegenheit

Freischaltbedingung: Shinsaku Takasugis Leben gerettet

Trophäe: Bronze

Shinsaku Takasugi hat insgesamt 4 Bindungsmissionen: „Versuch dein Glück“ -> „Etwas, woran es sich zu glauben lohnt“ -> „Wo ein Wille ist“ -> „Die Würze des Lebens“. Am Ende der vierten Bindungsmission müsst ihr gegen ihn kämpfen, danach müsst ihr ihm die Medizin geben. Die ersten drei Bindungsmissionen schalten sich nach und nach frei. Für die vierte Bindungsmission müsst ihr eine Bindungsstufe 3 mit ihm haben und euch auf die Seite Anti-Shogunat stellen. Ihr könnt seine Missionen aber auch durch das Testament der Zeit nachholen.

Leb wohl, schwarze Katze

Freischaltbedingung: Soji Okitas Leben gerettet

Trophäe: Bronze

Soji Okita hat insgesamt 2 Bindungsmissionen „Der überragende Schwertkämpfer“ -> „Ein genialer Moment“. Die erste Bindungsmission schaltet sich frei, wenn ihr euch auf die Seite Pro-Shogunat (lila) stellt. Ihr könnt seine Missionen aber auch durch das Testament der Zeit nachholen.

Schattenfechter

Freischaltbedingung: Ryoma Sakamotos Leben gerettet

Trophäe: Bronze

Ryoma Sakamoto hat 5 Bindungsmissionen „Die Männer aus Tosa“ -> „Die zwei Schüler“ -> „Ein geteiltes Haus“ -> „Starke Bande“ -> Scheideweg der Morgenröte“. Ihr müsst seine vierte Bindungsmission abgeschlossen haben bevor ihr im dritten Kapitel die Hauptmission „Der Vorfall am Gasthaus Omi“ startet. Wenn ihr diese Voraussetzung nicht erfüllt, stirbt er. Ihr könnt seine Missionen aber auch durch das Testament der Zeit nachholen.

Sturzflug des Ronin

Freischaltbedingung: Von der Aussichtsplattform des Kiyomizudera-Tempels geglitten

Trophäe: Bronze

Der Kiyomizudera-Tempel befindet sich in der Stadt Kyoto, genauer gesagt ganz im Südosten des Gebiets Higashiyama. Dort müsst ihr einfach nur auf die Aussichtsplattform klettern und mit eurem Gleiter hinabgleiten. Wir zeigen euch sicherheitshalber den Fundort des Tempels auf dem folgenden Bild:

Hier findet ihr den Kiyomizudera-Tempel. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

