Rise of the Ronin: Gunst erhöhen und alle Romanzen freischalten

Rise of the Ronin besitzt ein Bindungs- und Beziehungssystem, das euer Verhältnis zu euren Verbündeten aufzeichnet. Im Folgenden erklären wir euch, wie ihr eure Gunst verbessern könnt und welche Romanzen euch zur Verfügung stehen.

Rise of the Ronin Facts

Bindung und Gunst in Rise of the Ronin erhöhen

Die Bindung und Gunst zu den unterschiedlichen Verbündeten könnt ihr im Menü nachschauen. Drückt dazu die Options-Taste und wechselt auf den Reiter Bindung. Dort seht ihr die jeweilige Bindungsstufe, die Gunst und wo sich der Charakter befindet. Ebenso seht ihr dort aufgelistet, welche Belohnungen euch bei den Stufenaufstiegen erwarten. Um die Bindung beziehungsweise eure Gunst zu erhöhen, gibt es drei unterschiedliche Wege:

Missionen: Geht mit euren Verbündeten auf Missionen beziehungsweise absolviert ihre jeweiligen Bindungsmissionen. Manche Verbündete könnt ihr jedoch nicht auf Missionen mitnehmen, bei ihnen funktionieren nur die beiden folgenden Wege. Konversationen: Wenn ihr mit ihnen in einem Gespräch seid, solltet ihr die Dialogsoptionen auswählen, die ihnen entweder in ihrer Meinung zustimmen oder als Flirten verstanden werden können. Solche Optionen sind immer leicht erkennbar, da sie sehr eindeutig formuliert sind. Geschenke: Schaut im Menü nach, wo ihr den jeweiligen Verbündeten findet. Sucht sie daraufhin auf und macht ihnen ein Geschenk.

Wenn ihr wisst, wo sich der verbündete Charakter aufhält, was ihr im Menü nachschauen könnt, solltet ihr mit ihnen reden und ihnen ein Geschenk machen. Wichtig dabei ist, dass ihr ihnen das richtige Präsent überreicht. Die höchste Gunstgewinnung erhaltet ihr immer, wenn das geschenkte Item in der linken unteren Ecke ein weißes Icon hat, welches an ein Herz erinnert. Wir zeigen das Symbol euch im folgenden Bild:

Achtet auf dieses Icon, um immer die höchste Gunstgewinnung zu erhalten. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Nachdem ihr das Souvenir überreicht, könnt ihr eine gewisse Zeit keine weiteren Geschenke an die jeweilige Person übergeben. Wenn ihr allerdings eine weitere Hauptmission oder Bindungsmission abschließt, solltet ihr erneut zu eurem Schwarm gehen. Nach einer Mission ist es oftmals wieder möglich, dass ihr ein weiteres Präsent überreichen könnt.

Alle Romanzen (Auflistung)

Insgesamt stehen euch 13 romantische Partner zur Verfügung, 6 Frauen und 7 Männer. Um alle Trophäen freizuschalten, müsst ihr übrigens mindestens eine Romanze eingehen. Nachdem ihr bei einem Charakter die höchste Bindungsstufe und Gunst erreicht habt, könnt ihr die jeweilige Person aufsuchen und ihr ein Liebesgeständnis machen. Manchmal passiert es aber auch, dass euer Schwarm euch die Liebe gesteht.

Nachdem ihr den verborgenen Schwur eingegangen seid, erhaltet ihr ein versteckten Item. (Bildquelle: Screeshot GIGA)

Wenn ihr die romantische Beziehung eingeht, ändert sich euer Status auf „Verborgener Schwur“. Durch den Schwur erhaltet ihr ein verborgenes Item, was oftmals nützliche Statuswerte aufweist. Ihr könnt auch mit mehreren Personen gleichzeitig eine Romanze eingehen. Hierdurch besteht die Möglichkeit, dass ihr alle Items aus den Romanzen bekommen könnt.

Wichtiger Hinweis: Es ist durchaus möglich, dass romantische Partner im Verlauf der Geschichte sterben können. Versucht also so oft wie möglich mit eurem Schwarm zu reden und bestenfalls ein nützliches Geschenk zu überreichen. Folgende Partner stehen als Romanzen zur Verfügung.

Weibliche Romanzen:

Prinzessin Atsuko Ine Kusumoto Sana Chiba Usugumo Dayu Taka Murayama Fumi Sugi

Männliche Romanzen: