Dragon's Dogma 2: Eigenes Haus bekommen & weitere Häuser finden

In Dragon's Dogma 2 werdet ihr öfter in Gasthäusern übernachten müssen. Auf Dauer ist das ein teurer Spaß und in späteren Gebieten des Spiels werden die Übernachtungskosten immer höher. Ein eigenes Haus in Dragon's Dogma 2 zu haben ist also ein großer Vorteil. Wir zeigen euch, wie ihr es bekommt.

Das erste Haus bekommen im Video-Guide

Wollt ihr euch lieber genau ansehen, wie wir das erste Haus in Dragon's Dogma 2 bekommen haben, könnt ihr auch das folgende Video nutzen:

Eigenes Haus in Vernworth bekommen

Nach dem Start von Dragon's Dogma 2 gelangt ihr zunächst nach Malve und müsst von dort nach Vernworth weiterziehen. Hier werdet ihr zum ersten Mal die Möglichkeit bekommen, ein eigenes Haus freizuschalten. Zunächst müsst ihr ein paar Missionen für Hauptmann Brant abschließen, damit ihr euch genug Vertrauen im Ort verdient habt.

Wenn ihr soweit seid, dann wird euch der NPC Mildred automatisch ansprechen, wenn ihr das Gasthaus „Sternenfall“ in Vernworth verlasst. Nach dem Gespräch findet ihr die Quest „Trautes Heim“ in eurem Logbuch. Das folgende Bild zeigt euch den Fundort des Gasthauses.

Verlasst das Gasthaus „Sternenfall“, um Mildred zu begegnen und die Mission „Trautes Heim“ zu bekommen. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Verfolgt ihr die Mission, wird euch auf der Karte ein Questmarker im Bürgerlichen Viertel der Stadt angezeigt. Lauft dorthin und ihr findet Mildred vor, die euch darum bittet, während ihrer Abwesenheit auf ihr Haus aufzupassen. Sie geht eine Woche lang auf Wandertour und in der Zeit könnt ihr kostenlos in ihrem Haus übernachten.

Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr schlaft sieben bis acht Mal hintereinander im Haus, sodass die Woche schnell vorbeigeht und ihr euch die Wartezeit spart. Oder ihr nutzt die Woche, um 20.000 G zu bekommen, denn das ist die Summe, die ihr Mildred bringen müsst, um ihr Haus nach Ablauf der sieben Tage zu kaufen.

In eurem Haus könnt ihr nicht nur kostenlos übernachten, sondern habt auch Zugriff auf eure Lagerkiste. Interagiert ihr mit der Lagerkiste, könnt ihr Gegenstände einlagern und entnehmen, aber auch miteinander Kombinieren, um Heilgegenstände, Pfeile und andere nützliche Items herzustellen. Übernachtet ihr in diesem Haus, wird euch auch euer Vasall seinen Reisebericht erstatten, nachdem ihr aufgewacht seid.

Gibt es weitere Häuser, die ich kaufen kann?

Solange ihr euch in Vernworth und Umgebung aufhaltet, ist das erste Haus vollkommen ausreichend. Ihr könnt mithilfe von Schnellreise recht leicht zurück in die Stadt gelangen, um euch auszuruhen und euer Inventar aufzuräumen. Im Laufe des Spiels gelangt ihr allerdings in andere Gegenden, in denen ihr euch wieder ein eigenes Haus wünscht.

In Bakbattahl angekommen, könnt ihr nach kurzer Zeit bei einem NPC, der am Wegrand steht ebenfalls ein Haus kaufen. Dafür benötigt ihr 30.000 G. Etwas, für das ihr aber unbedingt sparen solltet, ist das Haus im Adelsviertel von Vernworth. Es kostet stolze 200.000 G, ist aber dementsprechend luxuriös. Doch bis ihr in Dragon's Dogma 2 soweit angelangt seid, erfüllen die einfachen Häuser ihren Zweck vollkommen.

Braucht ihr weitere Tipps zu Dragon's Dogma 2, dann schaut euch den verlinkten Artikel an. In dieser Übersicht solltet ihr eine Lösung für jedes größere Problem während eures Abenteuers finden.