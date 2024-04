Dragon's Dogma 2: "Beschattete Gebete" – richtigen Angreifer erwischen

In Dragon's Dogma 2 müsst ihr im Rahmen der Aufgabe „Beschattete Gebete“ den richtigen Attentäter fangen. Gelingt es euch nicht, die Anforderung richtig zu lösen, hat es verheerende Folgen für Lady Menella und die Kaiserin. Wir helfen euch, in „Beschattete Gebete“ das beste Ende zu erreichen.

Anzeige

Lady Menella finden und „Beschattete Gebete“ starten

Wir haben die Nebenquest „Beschattete Gebete“ erhalten, nachdem wir in Bakbattahl die Laufbahngilde aufgesucht haben. Dort trefft ihr auf Deborah, die euch darum bittet, mit Lady Menella im Palast zu sprechen. Damit startet die Mission aber nicht. Um sie auszulösen, müsst ihr euch zum Palast begeben. Menella steht direkt davor und spricht euch an (siehe folgendes Bild).

An dieser Stelle findet ihr Lady Menella und könnt „Beschattete Gebete“ starten. (Bildquelle: Screenshots und Bearbeitung GIGA)

Nach dem Gespräch mit Lady Menella vor dem Flammenpalast müsst ihr bis zum nächsten Morgen warten oder einfach in eurem Haus in Bakbattahl übernachten. Nach Anbruch des nächsten Tages kehrt ihr zurück zum Flammenpalast. Betretet das Gebäude und trefft darin erneut auf Menella.

Anzeige

Sie gibt euch die Beschreibung des Schurken und bittet euch, kein Aufsehen zu erregen. Das bedeutet, keinen Unschuldigen zu ergreifen. So lautet die Beschreibung des Attentäters laut Haftbefehl:

„Unhold, der Kaiserin Nadinia angriff. Bei Sichtkontakt festnehmen. Beschreibung: Trägt sein Haar zurückgebunden. Sein rechter Arm ist verletzt.“

Den Haftbefehl mit der Beschreibung des Attentäters in „Beschattete Gebete“ findet ihr in eurem Inventar. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Entscheidung für ein Ende von „Beschattete Gebete“

Es gibt drei mögliche Enden von „Beschattete Gebete“:

Niemanden ergreifen: Die Kaiserin wird getötet, Lady Menella wird zur Verantwortung gezogen, ihr erhaltet 3.500 EP und 8.500 G als Belohnung. Den Falschen ergreifen: Die Kaiserin wird getötet, Lady Menella wird zur Verantwortung gezogen, ihr erhaltet 3.500 EP und 8.500 G als Belohnung. Den Richtigen ergreifen: Die Kaiserin überlebt, der Angreifer wandert ins Gefängnis, ihr erhaltet 3.500 EP, 18.000 G und 5x Jaspis als Belohnung – eindeutig das beste Ende!

Anzeige

Hinweis: Bei dem Attentäter handelt es sich um Herman. Seine Ergreifung hängt mit der Quest Bei dem Attentäter handelt es sich um Herman. Seine Ergreifung hängt mit der Quest „Abseits des Irrwegs“ zusammen.

Richtigen Schurken ergreifen und Kaiserin retten

Entscheidet ihr euch für das dritte Ende aus unserer Liste, müsst ihr noch den richtigen Schurken aus der Menge herausfiltern. Das ist gar nicht so einfach, denn mehrere Gebetsteilnehmer tragen einen Zopf (Haar zurückgebunden) und die Verwundung am rechten Arm ist schwer wahrnehmbar. Das folgende Bild zeigt euch, wie der Attentäter aussieht.

Der eingekreiste Mann ist Herman und der Attentäter. Verwechselt ihn nicht mit dem Mann der ähnlich gekleidet ist, aber die Haare anders trägt. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Achtung! Sichert euren Speicherstand in der Cloud oder einem anderen Ordner, beziehungsweise übernachtet zuvor in einem Gasthaus oder eurer eigenen Unterkunft. So könnt ihr auch bei einer falschen Entscheidung euren Speicherstand neu laden. Nach der Ergreifung endet die Mission. Für weitere Hilfe zu Dragon's Dogma 2 lest unsere Tipps.

Welches Spiel wird hier bewertet?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.