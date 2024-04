Gratis-Game zum Fallout-Start: PlayStation-Spieler schauen in die Röhre

In wenigen Tagen feiert die Live-Action-Adaption der Hit-Videospielreihe Fallout Premiere bei Amazon Prime Video. Um das zu feiern, schenkt euch das Unternehmen ein Fallout-Spiel, das ihr sogar mit Freunden genießen könnt.

Fallout 76 Facts

Fallout: Sichert euch ein Spiel gratis

Mit der kommenden Serie wird das bereits umfangreiche Fallout-Universum erweitert und so auch eure Spiele-Bibliothek, wenn ihr das wünscht. Ab dem 11. April steht Prime-Abonnenten Fallout 76 über Prime Gaming für Xbox-Konsolen und Windows-PC zum Download zur Verfügung. PlayStation-Spieler gehen allerdings leer aus (Quelle: Polygon).

Bei Fallout 76 handelt es sich um ein Open-World-Multiplayer-Rollenspiel, das im Jahr 2018 erschien. Die Handlung spielt 25 Jahre nach einem nuklearen Krieg, der große Teile Amerikas verwüstete. Ihr schlüpft in die Rolle eines Bewohners von Vault 76, der im postapokalyptischen Appalachia ums Überleben kämpft. Im Laufe der Zeit hat das Spiel zahlreiche Updates und DLCs erhalten.

Die kommende Fallout-Serie von Amazon erzählt allerdings eine eigenständige Geschichte, die mehr als 200 Jahre nach den Atomkriegen spielt. Sie soll den typischen Humor und die Elemente der Fallout-Spiele beibehalten, findet jedoch in einem weitgehend unerforschten postapokalyptischen Los Angeles statt. Die Dreharbeiten begannen im Juni 2022 und fanden in New Jersey, New York und Utah statt. (Quelle: Collider).

Alle acht Episoden der Serie sollen ab dem 11. April 2024 bei Amazon Prime Video zur Verfügung stehen.

Macht euch im Trailer zu Fallout einen ersten Eindruck von der Serie:

Fallout – Trailer Deutsch

Fallout-Serie auch bei Twitch

Falls ihr kein Prime-Abonnement besitzt, könnt ihr dennoch einen Teil des Fallout-Abenteuers erleben. Die erste Episode wird am 11. April 2024 live auf ausgewählten Twitch-Kanälen wie beispielsweise Shroud, DansGaming und bloodyfaster übertragen, wie über X (ehemals Twitter) offiziell angekündigt wurde.

