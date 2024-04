Fallout: Die Amazon-Serie durfte eine Grenze auf keinen Fall überschreiten

Für die Fallout-Serie bei Amazon hat Bethesdas Todd Howard eine klare Regel, die bei der Produktion nicht gebrochen werden durfte. Die Story darf nicht mit den Videospielen in Konflikt stehen.

Amazon Prime Facts

Mit der Fallout-Serie wagt sich Amazon an die Adaption einer Rollenspielreihe mit langer Historie. Damit es nicht zu inhaltlichen Verwerfungen zwischen Live-Action-Abenteuer und Videospiel kommt, gab es von Todd Howard eine klare Grenze: Die Serie sollte ihre eigene Geschichte erzählen und die der Spiele möglichst unangetastet lassen.

Anzeige

Fallout-Serie auf Amazon: Deswegen die eigene Story

In der neusten Ausgabe des SFX Magazin erklärt die Co-Showrunnerin Geneva Robertson-Dworet der Amazon-Serie, dass Todd Howard nur eine Regel hatte, der zufolge speziell die Enden der Spiele unangetastet bleiben sollten. (Quelle: SFX Magazin via GamesRadar+). Ob Fallout: New Vegas oder Fallout 4, die Spiele hatten abhängig von den Entscheidungen der Spieler unterschiedliche Ausgänge. Deswegen erzählt die Serie selbst eine eigene Geschichte.

„Wir hatten das Gefühl, dass dies die Erfahrungen der Spieler am besten würdigt und am wahrhaftigsten ist“, erklärt Produzentin Lisa Joy im selben Interview. Laut Joy verzichtet man darauf, eine Geschichte aus den Spielen aufzugreifen, da jeder die „Open-World-Spiele auf andere Art erlebt hat.“

Anzeige

Wie die Fallout-Serie auf Amazon aussehen wird, könnt ihr euch im ersten Trailer anschauen:

Fallout – Trailer Deutsch

Also eine klare Trennung von Spielen und Serie?

Anzeige

Um Konflikte zu vermeiden, spielt die Serie zeitlich nach allen Spielen. Dennoch mussten die Macher der Serie einige Ideen verwerfen, wie Todd Howard und Regisseur Jonathan Nolan im Interview mit Den of Geek berichten. (Quelle: Den of Geek). „Macht das nicht, weil wir das in Fallout 5 machen werden“, habe er, so Howard, bei der Entwicklung der Serie an einigen Stellen gesagt.

Dass Bethesda an Fallout 5 arbeitet, ist bereits bekannt – ein Release-Fenster gibt es nicht. Es scheint also inhaltlich Überschneidungen mit der Serie gegeben zu haben. Ob daraus eine Verbindung zwischen beiden Medien entsteht, bleibt abzuwarten. Auf Amazon startet die Serie am 11. April 2024.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.