Das es sich bei einer „Sitcom“ um eine bestimmte Art der Comedy-Serie handelt wissen die meisten. Was der Begriff aber genau bedeutet, ist vielen aber unbekannt. Wofür Sitcom im Deutschen steht und die Definition des Serien-Genres findet ihr hier.

Filmspecials Facts

Übersetzung & Bedeutung

Auch wenn viele Sitcoms vor einem Live-Publikum aufgenommen werden, steht das „sit“ in Sitcom nicht für die im Studio „sitzenden“ Zuschauer. Stattdessen setzt sich das Kofferwort aus den beiden Bestandteilen „situation“ und „comedy“ zusammen, auf Deutsch übersetzt also „Situationskomödie“. Bei Sitcoms steht die Situationskomik im Fokus, also: Witze, Gags und komische Momente, die sich aus der aktuelle Situation der Protagonisten ergeben.

Sitcom – Definition des Genres

Auch wenn die britische Comedy-Serie „Pinwright's Progress“ aus dem Jahr 1946 als erste Fernseh-Sitcom gilt, wurde der Begriff schon zuvor für Comedy-Radio-Sendungen in den 1930ern benutzt.

Eine typische Sitcom hat dabei meist ein klares Grundprinzip mit einem Set an festen Hauptdarstellern und wenigen immer wiederkehrenden Orten (die Wohnung, die Bar, das Büro o. ä.). Die auf Situationskomik bauenden Gags geschehen für jede Folge in einer dramtischen Rahmenhandlung.

Im Gegensatz zur Dramedy-Serie sind die Kernthemen der Sitcom in den meisten Fällen eher unbeschwert oder komisch. Mittlerweile kommen jedoch auch in klassischen Sitcoms immer häufiger die eher aus Dramedys bekannten ernsteren Themen wie Tod oder Krankheit vor. In vielen Fällen beschränkt sich das Thema zwar nur auf eine Folge, aber auch hier gibt es Ausnahmen, in denen Sitcoms das Ereignis im weiteren Verlauf der Serie thematisieren. Eine genaue Abgrenzung zwischen Sitcom- und Dramedy-Serie ist deswegen manchmal nicht möglich.

Beispiele für typische Sitcom-Serien

Wir haben euch hier ein paar Serien zusammengefasst, die typischerweise unter dem Genre Sitcom gefasst werden:

Wie schaust du Filme & Serien?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.