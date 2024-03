Wo ihr „Hunter x Hunter“ im Stream seht (Deutsch)

Die Anime-Adaptionen und Filme von „Hunter x Hunter“ (auch HUNTERxHUNTER) basieren auf dem gleichnamigen Manga von Yoshihiro Togashi. Hier erfahrt ihr, wo ihr Serie und Filme von „Hunter x Hunter“ im Stream online sehen könnt.

Die Serien & Filme zu „Hunter x Hunter“

Die von 1998 bis heute fortlaufende Manga-Reihe „Hunter x Hunter“ von Yoshihiro Togashi hat mehrere Adaptionen erhalten. Ein Jahr nach dem Start des Mangas begann das Studio „Nippon Animation“ mit einer Anime-Adaption, die 2002 noch durch drei weitere OVAs fortgesetzt wurde. Die Serie schaffte es in viele europäische Länder, in Deutschland wurde sie jedoch nie ausgestrahlt – dementsprechend gibt es auch keine deutsche Synchronisation.

2011 machte sich das Studio „Madhouse“ an die Arbeit zu einer neuen „Hunter x Hunter“-Serie. Statt die Geschichte einfach da fortzusetzen, wo sie 2004 mit „Greed Island Final“ aufhörte, wollte man jedoch ein komplettes Remake schaffen. Die Neuauflage hat sich dabei stärker an die Manga-Vorlage gehalten und war gerade für deutsche Fans ein Glücksfall: So konnte man auch hierzulande die Geschichte von Gon direkt von Anfang an sehen. Die insgesamt 148 Folgen sowie beide Filme vom selben Studio erschienen in Deutschland erst als DVD und Blu-ray und liefen dann zwischen 2018 und 2019 in der TV-Premiere auf ProSieben MAXX.

Eine Übersicht über die Serien- und Film-Adaptionen haben wir euch hier in Tabellenform zusammengefasst:

Serie (Studio)

Episoden Release (J) Release (D) Hunter x Hunter (Nippon Animation) 62 à 23 Min. 1999–2001 - Hunter x Hunter: OVA/Greed Island/Greed Island Final (Nippon Animation) 30 à 23 Min. 2002–2004 - Hunter x Hunter (Madhouse) 148 à 24 Min. 2011–2014 2018–2019

Film (Studio) Laufzeit Release (J) Release (D) Hunter x Hunter: Phantom Rouge (Madhouse) 97 Min. 2013 2016 Hunter x Hunter: The Last Mission (Madhouse) 98 Min. 2013 2016

„Hunter x Hunter“ im Stream

Je nachdem, was ihr von „Hunter x Hunter“ sehen möchtet, findet ihr bei verschiedenen Streamingdiensten unterschiedliche Inhalte.

Serie

Die Folgen der 2011er Serie könnt ihr aktuell mit deutscher Vertonung bei folgenden Anbietern legal im Netz sehen beziehungsweise digital erwerben:

Filme

Die beiden „Hunter x Hunter“-Filme könnt ihr darüber hinaus auch in den folgenden digitalen Online-Stores kaufen:

DVD- & Blu-ray-Release

Die Serie und beide Filme von Madhouse sind hierzulande unter KSM Anime auf DVD und Blu-ray erschienen. Die 148 Folgen der Serie wurde dabei auf insgesamt 13 Volumes mit jeweils 8 bis 13 Folgen aufgeteilt:

Volume 1: Episode 1–13

Volume 2: Episode 14–26

Volume 3: Episode 27–36

Volume 4: Episode 37–47

Volume 5: Episode 48–58

Volume 6: Episode 59–67

Volume 7: Episode 68–75

Volume 8: Episode 76–88

Volume 9: Episode 89–100

Volume 10: Episode 101–112

Volume 11: Episode 113–124

Volume 12: Episode 125–136

Volume 13: Episode 137–148

