Um den Free-TV-Sender ProSieben Maxx zu gucken, braucht ihr heutzutage keinen Kabel- oder Satelitenanschluss. ProSieben Maxx lässt sich auch jederzeit und überall per Live-Stream im Browser, am Smartphone oder auf dem TV schauen. Welche Möglichkeiten es dafür gibt, erfahrt ihr hier.

Der offizielle ProSieben-Maxx-Live-Stream

Um ProSieben Maxx im Live-Stream zu sehen, benötigt ihr lediglich die Joyn-App oder alternativ einen aktuellen Browser. Die App ist auf Android, iPhone, Fire TV, Android TV und Apple TV erhältlich.

Das Angebot ist werbefinanziert, ihr müsst also mit zusätzlichen Werbeunterbrechungen klarkommen. Dazu sind die kostenfreien Streams der privaten Sender nur in SD verfügbar. Mit dem Plus-Abo seht ihr ProSieben Maxx auch in HD und ohne zusätzliche Werbung.

Weitere ProSieben-Maxx-Live-Streams

Live-Streams von TV-Sendern werden immer beliebter. Einerseits ist man nicht an das TV-Gerät gebunden, wie es bei Kabel, Satellit oder DVB-T2 der Fall ist und auf der anderen Seite verpasst man so auch unterwegs niemals seine Lieblingssendung.

Mit Joyn bietet ProSiebenSat.1 eine kostenfreie Option für Live-Streams an, in der auch das Programm von ProSieben Maxx enthalten ist. Alternativ gibt es auch verschiedene kostenpflichtige TV-Streamingdienste, bei denen es ProSieben Maxx in HD im Live-Stream und häufig auch einen größeren Umfang an Funktionen und Programmen gibt.

In der folgenden Tabelle vergleichen wir die verschiedenen Anbieter, die ProSieben Maxx als Live-Stream anbieten sowie deren Preise und sonstigen Features:

Sendung verpasst – was tun?

Joyn dient als Mediathek für die ProSiebenSat.1-Sender. Wenn ihr eine Show verpasst habt, könnt ihr sie dort also nachholen. Je nach Sendung, ist dies jedoch nur maximal 14 Tage lang möglich.

Wenn ihr es öfter nicht schafft, Serie und Shows in dieser Zeitspanne zu schauen, solltet ihr euch mit Online-Recordern wie beispielsweise Save.TV auseinandersetzen. Mit diesen könnt ihr Sendungen zum späteren Streamen ganz einfach online „aufnehmen“.

