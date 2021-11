Das Erste ZDF RTL Sat.1 ProSieben VOX Kabel Eins RTL2 Super RTL KiKA Nick/Comedy Central+1 3sat WELT ntv phoenix TELE 5 ZDFneo dabeiTV BR hr MDR NDR radio bremen tv rbb Berlin SR SWR* WDR Eurosport 1 More Than Sports TV Red Bull TV ServusTV Motorsport sport1 arte ONE ANIXE+ ANIXE HD Serie Comedy Central DMAX

Fashion TV HGTV ProSieben MAXX NITRO RTLup Sat.1 Gold ServusTV SIXX TLC TOGGO Plus VOXup ARD-alpha Bibel TV BILD Deutsche Welle euronews K-TV Kabel Eins Doku N24 Doku tagesschau24 ZDFinfo Deluxe Music MTV 1-2-3.tv Channel21 Juwelo Shop LC CNN International Magenta Musik 1 Magenta Musik 2 MagentaSport SportFree - myTeamTV MagentaTV Info GEO Television* RTL Crime* RTL Passion* RTL Living* RTL+ Live 1–6*