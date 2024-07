Nr. 1 auf Netflix: Ganz Deutschland schaut jetzt diese Serie

Im deutschen Netflix ist gerade eine brutale Action-Serie mit Fantasy-Elementen ganz oben auf. Mit der letzten Staffel, die nun erschienen ist, könnt ihr die gesamte Serie auf einmal sehen.

Vikings: Valhalla erobert die deutschen Netflix-Charts

Auf Netflix ist die Action-Fantasy-Serie Vikings: Valhalla gerade ganz groß. Seit dem 11. Juli könnt ihr nämlich die dritte und letzte Staffel der Spin-Off-Serie von Vikings sehen. Momentan belegt die Show deshalb auch den ersten Platz in den deutschen Serien-Charts auf Netflix.

Schaut in den offiziellen Trailer zur 3. Staffel von Vikings: Valhalla.

Vikings: Valhalla - Staffel 3 | Offizieller Trailer

Vikings: Valhalla endet mit der dritten Staffel

Für alle, die bis jetzt gewartet haben: Seit dem 11. Juli 2024 könnt ihr alle Staffeln der Netflix-Serie Viking: Valhalla bingen, denn eine vierte Staffel soll es nicht geben. Vikings: Valhalla (jetzt auf Netflix ansehen) ist das offizielle Spin-Off zu Vikings und spielt 100 Jahre nach dem namensgebenden Original.

Valhalla beginnt im frühen 11ten Jahrhundert und porträtiert mehrere der wichtigsten Wikinger der Geschichte: Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada und den normannischen König William der Eroberer. Im Verlauf der Geschichte kämpfen die Wikinger und Normannen um die Herrschaft über England.

Vikings: Valhalla orientiert sich grob an den historischen Ereignissen der Zeit, nimmt sich allerdings Freiheiten heraus und untermalt diese mit Fantasy-Elementen, welche auf der nordischen Mythologie basieren.

Fans der Originalserie Vikings oder Interessierte an der nordischen Mythologie sollten sich dieses Serien-Spektakel nicht entgehen lassen. Auf Rotten Tomatoes sind 97 Prozent der Kritiker begeistert, wobei der Zuschauer-Score nur bei 60 Prozent liegt. Viel Kritik wird hierbei an der historischen Genauigkeit geübt – falls euch das aber nicht so wichtig ist, so erwartet euch ein spannende Action-Serie.

