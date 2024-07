Magenta TV Senderliste: Alle Pakete im Überblick

Das Erste

ZDF

RTL

Sat.1

ProSieben

VOX

Kabel Eins

RTL2

Super RTL

KiKA

Nick/Comedy Central+1

3sat

WELT

n-tv

phoenix

TELE 5

ZDFneo

#dabeiTV

BR

Fussball TV

hr

MDR

NDR

Radio Bremen TV

rbb

SR

SWR

WDR

More Than Sports TV

MS Sport

Eurosport 1

Red Bull TV

ServusTV Motorsport

Sport1

arte

ONE

ANIXE+

ANIXE Serie

Comedy Central

Craction

Disney Channel

DMAX

Fashion TV

HGTV

INPLUS

OUTtv

ProSieben MAXX

NITRO

RTLup

RiC TV

Sat.1 Gold

DF1

SIXX

TLC

TOGGO Plus

VOXup

wedo movies

ARD-alpha

ZDFinfo

Imearth

Bibel TV

Trvelxp

euronews

K-TV

kabel eins Doku

Marco Polo TV

N24 Doku

tagesschau24

Welt der Wunder TV

Schlager Deluxe

Deluxe Music

MTV

DMF

Ballermann TV

Schlagerparadies.TV

Volksmusik.TV

FOLX

One 1

Zwei 2

Stingray Classica

Stingray iConcerts

Stingray DJAZZ

1-2-3.tv

Channel21

HSE

QVC

Shop LC

Sonnenklar TV

Al Jazeera

Asharq News

ERT World

BBC News

CNBC

CNN International

euronews

Freedom

Espreso

France 2

France 3

France 4

France 5

France 24

TV5MONDE Europe

Magenta Musik 1

Magenta Musik 2

Jukebox

Baden TV

Regio TV

a.tv

Allgäu TV

Niederbayern TV

Franken Fernsehen

tv.ingolstadt

münchen.tv

Oberpfalz TV

rfo

TV Oberfranken

TV Mainfranken

TVA Ostbayern

Lausitz TV

Hamburg 1

ems TV

Friesischer Rundfunk

NRWision

OK4

OK54 Trier

OK Weinstraße

OK-TV Ludwigshafen

OK:TV Mainz

TV Mittelrhein

WWTV

Lausitzwelle

TV Westsachsen

MDF.1

Regionalfernsehen Harz

Altenburg TV

JenaTV

Rennsteig TV

Salve TV

SRF

Magenta TV Info