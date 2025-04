The Last of Us 2: Große Änderung verärgert Gamer und Serienfans in der ersten Folge

The Last of Us Staffel 2 – Trailer Deutsch

The Last of Us Staffel 2 – Trailer Deutsch

Die zweite Staffel von The Last of Us ist weltweit gestartet und hinterlässt nicht nur positive Eindrücke. So stören sich viele Fans der Videospielvorlage vor allem an einer signifikanten Änderung in der ersten Folge der zweiten Staffel. Ganz oben könnt ihr euch den Trailer ansehen.

The Last of Us: Staffel 2 sorgt für Unmut

Die zweite Staffel von The Last of Us ist auf dem Streamingdienst WOW gestartet. Jeden Montag können sich Serienfans und Gamer auf eine neue Folge freuen. Der Auftakt hat allerdings bei vielen Zuschauern einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen, denn schon in den ersten Minuten gibt es eine große Änderung im Vergleich zur Videospielvorlage.

Kurze Anmerkung: Ab hier kommt es zu massiven Spoilern. Wer die Videospiele also nicht kennt oder die neue Folge noch nicht gesehen hat, der sollte die folgenden Abschnitte besser nicht lesen.

Die erste Folge der zweiten Staffel startet mit der neuen Figur Abby, gespielt von Kaitlyn Dever. In einem Gespräch mit der Gruppe sagt Abby direkt, was ihr Ziel ist: Sie will sich an Joel rächen und ihn langsam töten.

Diese Szene sorgt bei Kennern der Vorlage für viel Unmut, da im Videospiel nicht sofort verraten wird, wer Abby ist und was sie vorhat. Dadurch umgibt sie zunächst ein interessantes Mysterium. Das fällt in der Serie nun weg, da ihre Motive klar auf der Hand liegen.

Die Fans äußern sich auf beliebten Serien-Seiten wie Serializd enttäuscht über diese Entscheidung beziehungsweise Änderung der Story:

Sie geben VIEL zu viele Informationen über Abby preis, die die Struktur der zweiten Staffel zerstören wird.

Es ist eine gewagte Entscheidung, dass Abby und ihr Team zu Beginn bereits aktiv nach Joel suchen. Es zerstört die langsame Entwicklung und das Geheimnis, das das Spiel um sie herum aufgebaut hat. Jetzt fühlt es sich so an, als hätten sie die Wendung gleich zu Beginn ohne jegliche Vorbereitung eingefügt.

Abbys Absichten in den ersten 10 Minuten zu enthüllen verringert wirklich das Mysterium der gesamten Staffel. Etwas, das ich bei meinem ersten Durchspielen des zweiten Spiels geliebt habe, war, dass ich keine Ahnung hatte, wer sie war oder was sie mit der Geschichte zu tun hatte...

Fans müssen sich auf Änderungen einstellen

Es wird vermutlich nicht nur bei dieser Änderung bleiben. Schon in der ersten Staffel gab es Abweichungen oder sogar ganze Episoden, die neu waren. Darüber hinaus haben die Macher der Serie schon bestätigt, dass sie auch Inhalte verarbeiten, die es nicht mehr ins Spiel geschafft haben – darunter auch brutale Szenen.

Ein Blick auf den Review-Aggregator Rotten Tomatoes verrät übrigens, dass die zweite Staffel mit vielen negativen User-Wertungen zu kämpfen hat. Das liegt aber weniger an den angesprochenen Änderungen, sondern vielmehr daran, dass Ellie-Darstellerin Bella Ramsey vielen Usern nach wie vor ein Dorn im Auge ist (Quelle: Rotten Tomatoes).

