Angriff auf Netflix und Disney: MagentaTV beglückt Serienfans mit Gratis-Inhalten

Die Deutsche Telekom bietet exklusive Serien-Inhalte demnächst kostenlos und ohne Account an. Damit will das Unternehmen den hauseigenen Streamingdienst MagentaTV attraktiver machen. Wir verraten euch, wann es losgeht und welche Serien und Shows gratis zur Verfügung stehen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

MagentaTV bietet neue Serien kostenlos an

Serienfans haben die Qual der Wahl und zahllose Streamingdienste buhlen mit Produktionen wie Adolescence, Paradise oder Reacher um die Aufmerksamkeit der Zuschauer. In diesem Kampf wagt die Deutsche Telekom nun einen großen Schritt und zeigt diverse exklusive Inhalte ab dem 24. April gratis auf MagentaTV. Besonders praktisch: Ihr braucht dafür nicht einmal einen Account.

Anzeige

So können interessierte Serienfans am besagten Datum direkt den deutschen Release von Suits LA mitverfolgen – zum Start wird es vier Folgen kostenlos geben. Das Spin-Off der beliebten Anwaltsserie erscheint exklusiv über MagentaTV. Auch die erste Folge der finalen Staffel von The Handmaid's Tale wird auf der Streaming-Plattform frei zur Verfügung stehen.

Hier könnt ihr euch den deutschen Teaser zur Suits LA ansehen:

Suits: LA - Promo-Teaser (Deutsch)

Außerdem wird es zwei brandneue Folgen des Talk-Formats Bestbesetzung mit Johannes B. Kerner und Markus Lanz geben.

Anzeige

Telekom will MagentaTV zugänglicher machen

Die Strategie ist klar: Der Einstieg ist kostenlos und wer mehr sehen will, der muss ein Abo abschließen. Auf dasselbe Konzept setzt auch Konkurrent Apple TV+. Nur bei den großen Platzhirschen Netflix, Amazon und Disney wird man direkt zur Kasse gebeten. Dafür gibt es dort in der Regel eine kostenlose Testphase. In diesem Fall ist aber ein Account plus Login Pflicht. Dieser Vorgang entfällt bei MagentaTV, wodurch die Einstiegshürde viel geringer ausfällt.

Anzeige

Arnim Butzen, der Senior Vice President TV & Entertainment der Telekom Deutschland sagt dazu in einer offiziellen Pressemitteilung:

Wir wollen noch mehr Menschen für MagentaTV begeistern. Unser Produkt bietet unglaubliche Vielfalt, modernste Technik und intuitive Bedienung zu absolut fairen Konditionen. Jetzt erleichtern wir allen Interessenten den Einstieg in die Welt von MagentaTV und wollen sie über die Inhalte direkt in die Produktnutzung führen.

Apropos kostenlose Testphase. Auch MagentaTV soll in absehbarer Zeit einen entsprechenden Zugang anbieten. Butzen spricht in diesem Zusammenhang von einer kostenlosen Probewoche ganz ohne Einschränkungen. Hierfür gibt es aber noch keinen Release-Termin.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.