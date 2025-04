Disney+ führt längst überfälliges Feature ein – mein innerer Monk sagt Danke

Auf Disney+ ist es seit kurzer Zeit möglich, Filme und Serien aus der Weiterschauen-Kategorie zu entfernen. Damit kann ich endlich wieder Ordnung schaffen. Bisher gibt es das praktische Feature allerdings nur für den Browser.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Disney+ erhält kleines, aber feines Update

Auf Netflix und Amazon gibt es das Feature schon einige Jahre. Ich spreche von der Möglichkeit, angefangene Filme oder abgebrochene Serien aus dem Weiterschauen-Bereich zu entfernen. Nun hat Disney+ diese Möglichkeit auch integriert. Vorerst zwar nur im Browser, aber immerhin. Damit kann ich endlich wieder Ordnung in mein turbulentes Fernseh-Verhalten bringen.

Anzeige

Dafür müsst ihr im Browser einfach nur euren Cursor über den jeweiligen Film oder die jeweilige Serie bewegen und dann in der oberen rechten Ecke auf das Minus klicken. Disney informiert euch beim ersten Mal auch, dass der Fortschritt, also der Zeitstempel erhalten bleibt. Solltet ihr euch also eines Tages umentscheiden und Serie XY doch weiterschauen wollen, dann seht ihr nach wie vor, wo ihr aufgehört habt und zwar auf die Minute genau.

Das Minus-Symbol entfernt Filme und Serien aus eurem Weiterschauen-Bereich. (© GIGA)

Anzeige

Das Update ist ein echter Segen für mich

Als leidenschaftlicher Film- und Serienfan, der auch beruflich mit dem Medium zu tun hat, lässt sich mein Konsum auf ein Wort herunterbrechen: querbeet. Um mir für meine Arbeit einen Überblick zu verschaffen oder einfach nur aus Neugier fange ich immer wieder Serien an, die ich dann aber auch genauso oft wieder abbreche. Aus diesem Grund sah meine Weiterschauen-Kategorie bei Disney+ auch immer super chaotisch aus.

Leider gab es bis vor Kurzem keine Möglichkeit bei Disney+ angefangene Filme oder Serien aus dieser Kategorie auszublenden, zu löschen oder zu entfernen. Stattdessen wurde ich bei jedem Besuch mit meinem Pile of Shame konfrontiert – einfach klasse. Mit dem Update habe ich nun die Möglichkeit, im großen Stil aufzuräumen.

Anzeige

Und klar, strenggenommen ist das ein klassisches First World Problem und es gibt mit Sicherheit auch Nutzer, denen es völlig egal ist, wenn sie ständig mit 13 angefangen Serien konfrontiert werden. Aber hey, jetzt hat zumindest jeder die Wahl, ob er Ordnung schaffen will oder nicht.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.