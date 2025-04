ZDF zeigt beliebte Action-Serie gratis im Stream dank Rundfunkgebühren

Das ZDF zeigt die Action-Serie Paris Has Fallen ab Mai kostenlos im Stream. Die Serie gehört inhaltlich zur Kino-Reihe rund um Olympus Has Fallen, London Has Fallen und Angel Has Fallen. Bei Presse und Publikum kommt das Serien-Sequel ziemlich gut an.

ZDF zeigt Action-Serie Paris Has Fallen gratis

Bisher war die Action-Serie Paris Has Fallen nur kostenpflichtig über den Amazon-Prime-Channel Allstars abrufbar. Ab Mai könnt ihr die Serie aber auch kostenlos schauen. Möglich macht es das ZDF mit den Rundfunkgebühren.

Der Sender veröffentlicht Paris Has Fallen am 03. Mai in der hauseigenen Mediathek. Dort könnt ihr die Action-Serie dann gratis und ohne Anmeldung schauen. Allerdings mit einem Haken: Da Paris Has Fallen ab 16 Jahren freigegeben ist, müsst ihr entweder euer Alter verifizieren oder bis 22 Uhr warten. Dann steht dem Binge-Watching aber nichts mehr im Wege.

Alternativ zeigt das ZDF die Serie auch regulär im Free-TV. Wer also den linearen Weg bevorzugt, der kann Paris Has Fallen ab dem 05. Mai immer montags ab 22:15 Uhr schauen. In der Mediathek stehen allerdings direkt alle Folgen zur Verfügung – das nur als Hinweis (Quelle: DWDL).

Den offiziellen Trailer zu Serie könnt ihr euch hier ansehen:

Paris Has Fallen - Trailer Englisch

Nach Paris kommt schon bald Apollo Has Fallen

Paris Has Fallen gehört zur beliebten Has-Fallen-Reihe, die 2013 mit Olympus Has Fallen ihren Anfang nahm. In den Filmen rettet Schauspieler Gerard Butler mehrfach den Präsidenten der USA vor Terroristen und Landesverrätern. In der Serie spielt allerdings der französische Schauspieler Twefik Jallab die Hauptrolle.

Übrigens: Im März 2025 wurde bestätigt, dass sich mit Apollo Has Fallen eine weitere Staffel in Produktion befindet.

Falls ihr euch indessen unsicher seid, ob sich die Serie lohnt: Auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes bewerten 91 Prozent aller Kritiker Paris Has Fallen positiv. Das Wall Street Journal resümiert:

Als rein kinetische Action-Adventure-Serie und als politischer Thriller ist Paris Has Fallen ein packendes Rennen durch Frankreich, bei dem Scharfschützen, Söldner und Politiker um die Moral kämpfen.

Auf der Suche nach noch mehr Action und Adrenalin?

