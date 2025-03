Bizarrer Amazon-Prime-Film lässt Disney und Netflix hinter sich

Mit Holland läuft seit kurzer Zeit ein neuer Mystery-Thriller auf Amazon Prime Video. Von der Presse wird der Film allerdings mit negativen Stimmen überhäuft. Droht nach The Electric State von Netflix nun der nächste Streaming-Flop? Ein Blick auf die Streaming-Charts schafft Klarheit.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update vom 31. März 2025: In den neuesten Streaming-Charts konnte sich der Amazon-Prime-Film Holland gegen Mufasa auf Disney+ und The Electric State von Netflix durchsetzen – und das trotz überwiegend schlechter Presse (Quelle: JustWatch).

Anzeige

Ursprünglicher Artikel vom 26. März 2025:

Neuer Prime-Film Holland fällt bei Presse durch

Am 27. März startet Holland auf Amazon Prime Video. Der exklusive Film mit Nicole Kidman in der Hauptrolle verspricht einen Mix aus Mystery und Thriller. In der Realität sehen die Reviews aber ziemlich mau aus. Nur 26 Prozent aller Kritiker bewerten den Prime-Film positiv (Quelle: Rotten Tomatoes).

Anzeige

Das ist zwar kein Totalausfall wie The Electric State auf Netflix, aber die bisherigen Pressestimmen lassen trotzdem auf ein durchwachsenes Filmerlebnis schließen. TheWrap beschreibt den Film als überladen und schwerfällig, während der Guardian das Drehbuch als bizarr kritisiert. Besonders hart ist aber das Urteil vom AV Club:

Ein Möchtegern-Paranoid-Thriller, der genau das tut, was man erwarten würde, ohne Spezifität, Spannung oder Stil.

Anzeige

Kann das Publikum den Amazon-Film retten?

Natürlich hat Holland keine 320 Millionen US-Dollar wie The Electric State gekostet, aber glücklich dürfte Amazon mit dem medialen Echo nicht sein. Es bleibt natürlich abzuwarten, ob der Film beim Publikum besser abschneidet – sowohl was die Bewertungen angeht als auch bei den Aufrufzahlen über Prime.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zu Holland ansehen:

Holland Trailer Deutsch