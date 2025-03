„Nur ein kleiner Gefallen“: Beruht der Film auf einer wahren Geschichte?

Ihr habt den Film „Nur ein kleiner Gefallen“ gesehen und fragt euch jetzt, ob eine wahre Begebenheit dahintersteckt? Wir verraten, ob mehr an der Geschichte dran ist.

Beruht der Film „Nur ein kleiner Gefallen“ auf einer wahren Geschichte?

Der Film „Nur ein kleiner Gefallen“ (Originaltitel: „A Simple Favor“) aus dem Jahr 2018 erzählt die Geschichte von Stephanie Smothers, einer alleinerziehenden Mutter und Vloggerin, die nach dem plötzlichen Verschwinden ihrer Freundin Emily Nelson in ein Netz aus Geheimnissen und Intrigen gerät.

Er basiert auf dem gleichnamigen Roman von Darcey Bell aus dem Jahr 2017 (auf Amazon ansehen). Weder der Roman noch der Film beruhen auf einer wahren Begebenheit, sie sind Produkte von Fiktion. Trotzdem gab es ähnliche Vorfälle in der Realität.

Worum geht es in „Nur ein kleiner Gefallen“?

+++Achtung, es folgen Spoiler zu „Nur ein kleiner Gefallen“!+++

Stephanie Smothers, eine verwitwete alleinerziehende Mutter und Vloggerin, freundet sich mit der eleganten und geheimnisvollen Emily Nelson an, die als PR-Direktorin für ein Modeunternehmen arbeitet. Eines Tages bittet Emily Stephanie, ihren Sohn Nicky von der Schule abzuholen, verschwindet jedoch danach spurlos.

Besorgt wendet sich Stephanie an Emilys Ehemann Sean, und gemeinsam informieren sie die Polizei. Während der Suche entdeckt Stephanie, dass Emily in Wahrheit Hope McLanden heißt und eine Zwillingsschwester namens Faith hat. Die Schwestern hatten in ihrer Jugend gemeinsam ihren gewalttätigen Vater getötet und waren danach getrennte Wege gegangen.

Es stellt sich heraus, dass Emily ihren eigenen Tod vorgetäuscht hat, indem sie ihre Schwester Faith ermordete und deren Leiche als ihre eigene ausgab. Letztendlich wird Emily überführt und verhaftet, während Stephanie durch die Ereignisse zu einer erfolgreichen Vloggerin wird.

Könnte eine wahre Geschichte hinter „Nur ein kleiner Gefallen“ stecken?

Es gibt dokumentierte Fälle, in denen eineiige Zwillinge ihre nahezu identische DNA und ihre Ähnlichkeit nutzten, um Verbrechen zu begehen oder zu vertuschen:​

Yoan und Elvin Gomis aus Frankreich: Diese französischen Zwillinge wurden verdächtigt, eine Reihe von Verbrechen begangen zu haben. Aufgrund ihrer identischen DNA und ihres ähnlichen Aussehens fiel es den Behörden lange schwer, den Schuldigen zu identifizieren. Erst durch ein Geständnis konnte der Fall zufriedenstellen geklärt werden (Quelle: USA Today).

Eineiige Zwillinge in Malaysia: In Malaysia wurden eineiige Zwillinge verdächtigt, Drogenhändler zu sein. Die Polizei konnte jedoch nicht feststellen, welcher der beiden Brüder der Täter war, da ihre DNA nahezu identisch ist. Beide wurden schließlich mangels Beweise freigelassen. Den verurteilten Täter hätte die Todesstrafe erwartet (Quelle: NBC News).

Wenn ihr euch mehr mit wahren Verbrechen beschäftigen wollt, zeigen euch unsere kino.de-Kollegen im Video ein paar Doku-Tipps auf Netflix.

Gibt es ähnliche Filme und Romane mit Zwillingsverwechslungen?

Das Motiv der Zwillingsverwechslung ist ein beliebtes Thema in Literatur und Film. Nicht zu verwechseln mit „Twin Films“, das beschreibt ein anderes Phänomen. Hier einige Beispiele für Zwillingsverwechslungen:​

„Das doppelte Lottchen“ : In dieser Geschichte treffen sich getrennt aufgewachsene Zwillingsschwestern zufällig in einem Ferienlager und beschließen, die Plätze zu tauschen, um ihre geschiedenen Eltern wieder zusammenzubringen. Das Buch und den Film dazu findet ihr bei Amazon.

„Big Business" : Diese Komödie handelt von zwei Zwillingspaaren, die bei der Geburt vertauscht wurden und in unterschiedlichen sozialen Verhältnissen aufwachsen. Jahre später treffen sie unerwartet aufeinander, was zu zahlreichen Verwechslungen führt. Als Blu-ray oder DVD bei Amazon.

„Dead Ringers" : Ein psychologischer Thriller über eineiige Zwillingsbrüder, die als Gynäkologen arbeiten und die Identität des anderen annehmen, was zu tragischen Konsequenzen führt. Die Serien-Adaption findet ihr auf Prime Video.

„Der Mann mit der eisernen Maske" : Schon 1845 faszinierte sich der Schriftsteller Alexandre Dumas für das Thema. In seinem Roman wird der geheime Zwillingsbruder des Königs Ludwig XIV. inhaftiert, um den Thronfolger zu schützen. ​Die Geschichte wurde mehrfach verfilmt, so auch 1998 mit Leonardo DiCaprio. Den Film findet ihr auf Prime Video.

„Twins": Eine Komödie über ungleiche Zwillingsbrüder, gespielt von Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito, die bei der Geburt getrennt wurden und sich als Erwachsene wiederfinden. Zum Streamen auf Prime Video.

Diese Werke zeigen, dass das Thema Zwillingsverwechslung immer wieder spannende und unerwartete Wendungen in Geschichten ermöglicht. Besonders in Krimis und Thrillern, aber auch in Komödien, sorgt die Möglichkeit, dass eine Person sich für eine andere ausgibt, für fesselnde Konflikte, Überraschungsmomente und moralische Dilemmata.

