Zu Besuch bei Lady Grantham: Google Maps zeigt euch das Anwesen aus Downtown Abbey

Ihr liebt historische Filme und Serien, seid fasziniert von der Welt der Grafen und Könige? Findet jetzt heraus, wo sich diese bekannte Filmkulisse befindet!

Das Anwesen der Crowleys – ein Ort voller Geschichten

Zwei der zentralen Figuren der Serie „Downton Abbey“, die ihr unter anderem bei Netflix streamen könnt, sind Lord und Lady Grantham aka Robert und Cora Crawley. Zusammen wohnen sie mit ihren drei Töchtern Mary, Edith und Sybil auf dem Anwesen „Downton Abbey“.

Lady Grantham ist eine reiche Erbin, die ein großes Vermögen in die Familie Crawley bringt. Sie ist eine gutherzige, diplomatische Frau, die versucht, ihre Angelegenheiten fair und nach bestem Wissen zu bearbeiten. Lord Crawley dagegen ist etwas konservativ und versucht, sein Anwesen traditionell zu belassen, während sich die Zeiten jedoch stetig verändern und moderner werden.

Ihr pompöses Zuhause ist ein Dreh- und Angelpunkt der Serie, viele Szenen spielen sich auf dem Anwesen der Crawleys ab. Gesehen und gesehen werden, das ist hier das Motto! Wollt ihr wissen, wo sich diese wichtige Kulisse befindet? Wir verraten es.

Echte Fans sollten folgende Fun-Facts zur Serie kennen, die euch unsere Kollegen bei kino.de in ihrem Video zeigen.

Downton Abbey: 10 Fun-Facts zur Serie

Das Reich von Lord und Lady Grantham auf Google Maps

Seid ihr auch immer neugierig, wo sich die Orte aus euren Lieblingsserien im wirklichen Leben befinden oder ob sie überhaupt existieren? Das Grantham-Anwesen gibt es auf jeden Fall.

Zwar nicht wie in der Serie in dem fiktiven Örtchen „Downton“, jedoch westlich von London in der Prärie von England. Es heißt Highclere Castle. Von der Hauptstadt ist es nicht weit, man kann von dort ganz einfach einen Tagesausflug zum Grantham-Zuhause unternehmen.

Das pompöse Grantham-Anwesen auf Google Maps. (© Google Maps / Screenshot GIGA)

Wer Lust hat, das Anwesen zu besuchen, kann seine Route auf Google Maps direkt planen. Alle, die keine Zeit für einen Ausflug nach London und Umgebung haben, können sich auch direkt auf Google Maps umsehen. Per Street View könnt ihr das Anwesen von allen Seiten bewundern.

