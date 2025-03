Ghosts: Alle Adaptionen der BBC-Serie im Überblick

Die BBC-Serie „Ghosts“ begeistert Fans weltweit. Erfahrt hier mehr zu allen Adaptionen von „Ghosts“ und wo ihr die Erfolgsserie überall streamen könnt.

In der Comedy-Serie „Ghosts“ geht es im britischen Original um Mike und Alison, ein junges Pärchen, das überraschend ein Herrenhaus erbt. Das etwas heruntergekommene Traumhaus hat bereits seit Jahrhunderten seine eigenen Bewohner: Geister, die dem Plan des Pärchens, das Haus in ein Hotel umzuwandeln, nicht gerade freundlich gegenüberstehen.

Als Alison durch eine Nahtoderfahrung die Geister-Mitbewohner sehen kann, ist das Chaos perfekt. Die Story hat zu Adaptionen in zwei weiteren Ländern inspiriert.

Vereinigtes Königreich

Das britische Original der Serie „Ghosts“ startete im April 2019 bei BBC One. Die 5. und finale Staffel wurde im Oktober 2023 ausgestrahlt. Alle Staffeln sind über den BBC iPlayer zu streamen. Die Hauptrollen, Mike und Alison, werden von Kiell Smith-Bynoe und Charlotte Richie gespielt. Dies sind die Geister in der Originalversion von „Ghosts“:

Pat (Jim Howick): Pfadfinder aus den 80ern

Fanny (Martha Howe-Douglas): Alisons adlige Verwandte

„The Captain“ (Ben Willbond): Offizier aus dem 2. Weltkrieg

Thomas Thorne (Mathew Baynton): Dichter der Romantik

Robin (Laurence Rickard): Höhlenmensch

Sir Humphrey (Simon Farnaby): Parlamentsabgeordneter aus den 80ern

Kitty (Lolly Adefope): Adlige des 18. Jahrhunderts

Mary (Katy Wix): Opfer der Hexenprozesse

Anschauen lohnt sich! In diesem Video erhaltet ihr einen kleinen Vorgeschmack auf das britische Original:

Deutschland

Die deutsche Adaption der britischen BBC-Serie „Ghosts“ startete am 07.03.2025 über die ARD-Mediathek. Bisher ist eine Staffel in der ARD-Mediathek verfügbar. Emma (Cristina do Rego) und Felix (Benito Bause) treffen in ihrem neuen Herrenhaus, das sie in ein Hotel umwandeln wollen, auf 7 Geister:

Adelheid (Antje Widdra): Gräfin

Claudius (Max Giermann): römischer Legionär

Urs (Jan von Weyde): Neandertaler

Griet (Meltem Kaptan): Magd

Joachim (Sebastian Schwarz): Versicherungsvertreter aus den 90ern

Svenni (Sina Tkotsch): Lehrerin

Friedrich Dorn (Alexander Khuon): romantischer Dichter

USA

„Ghosts“ wurde 2021 für die USA adaptiert und bei CBS ausgestrahlt. Derzeit sind drei Staffeln bei Sky und Wow zum Streamen verfügbar, Staffel 1 und 2 könnt ihr euch alternativ bei Netflix ansehen. Staffel 4 ist in den USA bereits bei CBS angelaufen.

Hier die Hauptrollen des „Ghosts“-Remakes aus den USA:

Samantha (Rose McIver) und Jay (Utkarsh Ambudkar): das junge Paar, das in das Haus einzieht

Trevor (Asher Grodman): Wall Street Broker

Isaac (Brandon Scott Jones): Soldat aus dem 19. Jahrhundert

Pete (Richie Moriarty): Pfadfinder aus den 80ern

Flower (Sheila Carrasco): Hippie aus den 60ern

Thor (Devan Chandler Long): Wikinger

Sasappis (Román Zaragoza): Ureinwohner

Hetty (Rebecca Wisocky): wohlhabende Dame des 19. Jahrhunderts

Sind noch weitere Adaptionen von „Ghosts“ geplant?

Ja, Adaptionen von „Ghosts“ aus Frankreich, Griechenland und Australien sind bereits geplant. Die französische Adaption soll schon 2025 auf Disney+ verfügbar sein, die australische über Paramount+. Die Ausstrahlung der griechischen Version ist für den Herbst 2025 über den Sender Star Channel geplant.

