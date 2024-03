Chainsaw Man – Staffel 2: Wann und wie geht es weiter?

Der Hype um den Manga von Chainsaw Man war riesig, weshalb eine Anime-Umsetzung vergleichsweise früh folgte. Doch, wie steht es um Staffel 2 und was hat es mit dem angekündigten Film „Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc“ auf sich? Wir klären euch über alles auf.

Wann erscheint Chainsaw Man Staffel 2?

Im Oktober 2022 feierte Staffel 1 von Chainsaw Man ihr Debüt in Deutschland. Zwölf actiongeladene Episoden später lief das bisher letzte Blutvergießen über die Bildschirme. Seitdem gibt es leider keine offizielle Ankündigung von Staffel 2.

Wollt ihr Staffel 1 von Chainsaw Man nachholen, solltet ihr dem verlinkten Artikel folgen. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Serie sogar auf Deutsch streamen könnt und erhaltet eine Übersicht aller bereits veröffentlichten Episoden.

„Chainsaw Man“-Film als Ersatz für Season 2

Statt einer zweiten Staffel, wurde auf der Jump Festa 24 ein Film angekündigt, der die Geschichte des Mangas weiterführen soll. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum von „Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc“ steht allerdings ebenfalls aus.

Fans und Communities sind sich einig, dass der Film zum Anime noch 2024 über die Kinoleinwände laufen wird. Sobald es diesbezüglich neue Informationen gibt, könnt ihr sie hier nachlesen.

Wie geht es in Staffel 2 bzw. im Film weiter?

Für die Produktion des „Chainsaw Man“-Films ist übrigens Studio MAPPA verantwortlich, die neben dem dazugehörigen Anime auch andere beliebte Serien wie Attack on Titan, Jujutsu Kaisen oder Vinland Saga umgesetzt haben.

Der Titel des Films – „Reze Arc“ – und der 51-sekündige Trailer verraten einiges über die Handlung des Films. Die Handlung knüpft an das Ende von Staffel 1 an und erzählt die Geschichte von Reze, einer fremden Frau, die sich Denji nähert. Der Reze Arc wird übrigens auch als „Bomb Girl Arc“ bezeichnet. Wieso, weshalb und warum, können wir an dieser Stelle aufgrund von Spoilern nicht verraten.