15 Jahre nach Release: Dragon-Ball-Star entschuldigt sich für Vollkatastrophe

Dragon Ball zählt zu den erfolgreichsten Animes überhaupt. Die Live-Action-Adaption aus dem Jahr 2009 ist dagegen eine der größten Katastrophen der Filmgeschichte. Der Star des Films spricht jetzt dem verstorbenen Erfinder des Mangas seinen Respekt aus und entschuldigt sich.

Son-Goku-Schauspieler entschuldigt sich für Dragon-Ball-Film

Dragonball: Evolution ist eine der schlimmsten Adaptionen eines Anime aller Zeiten und auch abseits davon einfach kein guter Film. 15 Jahre nach Release des Kino-Desasters meldet sich jetzt der Son-Goku-Schauspieler Justin Chatwin zu Wort. Trauriger Anlass ist der Tod des Dragon-Ball-Erfinders Akira Toriyama.

Chatwin spricht dem Manga-Zeichner auf seinem Instagram-Account seinen Respekt aus und entschuldigt sich gleichzeitig für den schrecklichen Film:

Ruhe in Frieden, Bruder. Und tut mir leid, dass wir die Adaption so sehr vermasselt haben.

Als Schauspieler hatte Chatwin natürlich nur begrenzten Einfluss auf die vielen kreativen Entscheidungen, die Dragonball: Evolution in die Vollkatastrophe verwandelt haben, die der Film letztendlich geworden ist. Die Verantwortung lastet also nicht auf seinen Schultern. Bereits 2016 hatte sich auch schon der Drehbuchautor hinter dem Film für die Qualität des Endprodukts entschuldigt. (Quelle: IGN)

Schaut euch hier den Trailer zu Dragonball: Evolution an:

Dragonball: Evolution – Offizieller Trailer

Das sagen Fans und Kritiker zu Dragonball: Evolution

Dragonball: Evolution hat besonders unter Anime-Fans einen schlechten Ruf. Auch die Bewertungen von Filmkritikern fallen allerdings desaströs aus. Beim Review-Aggregator Rotten Tomatoes erreicht die Adaption nur einen Score von 14 Prozent. Der Zuschauer-Score fällt mit 20 Prozent kaum besser aus. Kritisiert wird praktisch alles – sei es Plot, Charaktere oder Spezialeffekte (Quelle: Rotten Tomatoes).

