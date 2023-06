Die „Dragon Ball“-Reihenfolge ist recht umfangreich. Doch in welcher Reihenfolge schaut ihr es richtig? Wir verraten es euch.



Der erste Manga-Band erschien 1984 und verzauberte Jung und Alt. Die Geschichte rund um Son Goku ist abenteuerlich und mitreißend. Auf der Suche nach den mystischen Dragon Balls warten allerlei Gefahren und Herausforderungen. Dabei konnten sich Leser*innen auf steinharte Kämpfe und witzige Situationen einstellen. Wenig verwunderlich ist, dass der Dragon Ball-Anime die Welt im Jahr 1986 erblickte und auch Filme folgten. Wie die genaue Reihenfolge der Filme ist, wo ihr die Serien schauen könnt und welche Neuigkeiten es noch so gibt, bekommt ihr hier zusammengefasst serviert.

In diesem Video erhält ihr Fun Facts rund um Dragon Ball und erfahrt dabei möglicherweise komplett neue Dinge.

Die chronologische Reihenfolge aller Dragon Ball-Filme nach Erscheinungsjahr

Es gibt unzählige Anime-Filme, die sich im Dragon Ball-Universum verorten lassen. Wir haben euch im Folgenden die chronologische Reihenfolge der Filme zusammengestellt, damit ihr einen besseren Überblick über diese bekommt.

Wie ihr merkt, gibt es viele Filme des Dragon Ball-Universums. Diese lassen sich aber noch in verschiedene Reihen unterteilen. Die Reihe der „Dragon-Ball“-Filme umfasst dabei die Filme von 1986, 1987, 1988 und 1996. Diese Filme könnt ihr ganz einfach in der chronologischen Reihenfolge nach Erscheinungsjahr schauen. Sie stellen eine alternative Version der Handlung der Mangas dar. „Dragon Ball Evolution“ ist eine Realverfilmung des Animes und stellt die sieben Dragonballs in den Mittelpunkt der Geschichte. Die zweite Reihe umfasst die „Dragon Ball Z“-Filme. Diese ergänzen die Geschichten der Mangas und Anime-Serien, orientieren sich an diesen aber nur grob. Auch hier bietet sich die chronologische Reihenfolge an. Die „Dragon Ball Super“-Reihe ist die neuste Reihe und bildet die neue Grundlage für weitere Filme im „Dragon Ball“-Universum.

„Dragon Ball“-Serien: Wo diese im Stream verfügbar sind

Den Start auf der Leinwand haben aber die Serien gemacht. Insgesamt gibt es fünf Serien mit sehr vielen Folgen, die sich mit dem Leben des Son Goku beschäftigen. „Dragon Ball“ (1986), „Dragon Ball Z“ (1989), „Dragon Ball GT“ (1996), „Dragon Ball Z Kai“ (2009) und „Dragon Ball Super“ (2015) begeistern nach wie vor Menschen auf der ganzen Welt. Bei „Dragon Ball Z Kai“ handelt es sich jedoch nur um eine Neuauflage des Klassikers „Dragon Ball Z“. „Dragon Ball GT“ hingegen gilt als Spin-Off und liegt außerhalb des Canons des Animes. Ihr solltet zuerst „Dragon Ball“ und „Dragon Ball Z“ (oder „Dragon Ball Z Kai“) schauen, danach empfehlen wir „Dragon Ball Super“. Wenn ihr euch auch für den erwachsenen Son Goku interessiert, könnt ihr auch „Dragon Ball GT“ schauen.

Wenn ihr die Serien schauen wollt, könnt ihr euch ganz einfach die DVDs kaufen. Doch wo könnt ihr die Serien streamen? Dies ist momentan leider kein einfaches Unterfangen und die Serien stehen nicht im Stream zur Verfügung. Selbst große Anbieter wie Netflix oder gar Crunchyroll beinhalten die Folgen momentan nicht im deutschen Raum. Ihr könnt lediglich auf RTL+ einige Folgen streamen.

Was solltet ihr beim Schauen von „Dragon Ball“ beachten?

Bevor ihr die Filme seht, solltet ihr lieber mindestens die ersten beiden Serien sehen: „Dragon Ball“ und „Dragon Ball Z“. Somit manche Vorgänge nachvollziehbarer. Allerdings solltet ihr wissen, dass kein Film bis zu der Super-Saga Canon ist, sprich, es gehört nicht zur originalen Manga-Geschichte. „Dragonball GT“ gehört übrigens auch nicht zur Hauptsaga und bietet nur eine alternative Handlung. Wer nicht nur die Filme schauen möchte und gerne spielt, kann sich über das Spiel „Dragon Ball Z: Kakarot“ informieren und bei Amazon erwerben.

