Sword Art Online: Reihenfolge der Serie und der Filme

Stellt euch vor, ihr loggt euch in ein VR-MMO ein, erlebt die Spielwelt auf eine einzigartige und immersive Art… Und dann könnt ihr euch nicht mehr ausloggen. Das ist „Sword Art Online“, das bereits zum Release die Anime-Community im Sturm eroberte. Da es mittlerweile viele Filme und Staffeln gibt, ist es nicht einfach, den Überblick zu behalten. Mit dieser Übersicht erfahrt ihr, in welcher Reihenfolge ihr am besten „Sword Art Online“ schaut.

Mit „Sword Art Online“, abgekürzt SAO, gelang es A-1-Pictures, einen neuen Anime-Klassiker ins Leben zu rufen. Gleichzeitig wurde das Genre „Isekai“ der breiten Masse bekannt und eine Welle an Nachahmern folgte, die bis heute anhält. Der Hype von SAO lässt nicht nach, sodass die Fans immer wieder mit neuen Filmen und Staffeln beglückt werden.

Bedeutung „Isekai“: 異世界 oder auch zu Deutsch „andere Welt“ bezeichnet ein Genre, bei dem der Protagonist in eine andere Welt teleportiert wird, oft nach einem unglücklichen Tod in unserer Welt. Neben SAO gehören dazu Werke wie „Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt“, „The Rising of Shield Hero“, „Log Horizon“ oder „Overlord“.

Doch da den Überblick zu behalten, ist gar nicht so einfach. Wenn ihr mit SAO anfangen wollt oder bereits angefangen habt und euch fragt, in welcher Reihenfolge ihr am besten an den Anime herangeht, dann schaut euch folgende Übersicht an.

Reihenfolge der SAO-Staffeln

Insgesamt gibt es 3 Staffeln von Sword Art Online, die zwischen 2012 und 2020 erschienen:

Sword Art Online (2012): 25 Episoden Sword Art Online Staffel 2 (2014): 24 Episoden Sword Art Online Staffel 3 (2018-2020): in drei Teile unterteilt Sword Art Online: Alicization (2018), 24 Episoden

Sword Art Online: Alicization War of the Underworld (2019), 12 Episoden

Sword Art Online: Aliciuation War of Underworld Part 2 (2020), 11 Episoden

Reihenfolge der SAO-Filme

Sword Art Online Extra Edition (2013): Bonusgeschichte + Recap der Handlung von Staffel 1 Sword Art Online Ordinal Scale (2017): nicht zwingend notwendig, um die Handlung zu verstehen, aber verbindet Staffel 2 und 3 harmonisch miteinander. Sword Art Online Alternative Gun Gale Online (2018): Spin-off, nicht notwendig für die Haupthandlung Sword Art Online Progressive – Aria of the Starless Night (2021): Reboot des ersten Akts aus der Perspektive von Asuna. Es würde sich anbieten, den Film nach Staffel 1 zu schauen. Sword Art Online Progressive Scherzo of Deep Night (2022): Part 2 der Reboot-Reihe, schließt an „Aria of the Starless Night“ an.

Die Handlung von Sword Art Online

„Sword Art Online“ beginnt im fiktiven Jahre 2022 mit der Veröffentlichung eines VR-MMORPGs gleichen Namens, das Spieler mittels des sogenannten „NerveGear“ vollständig in die Spielwelt eintauchen lässt. Zehntausend Spieler finden sich am Eröffnungstag gefangen im Spiel wieder, ohne Möglichkeit zum Ausloggen. Der Schöpfer des Spiels, Akihiko Kayaba, erklärt, dass sie alle 100 Ebenen durchqueren und den Endboss besiegen müssen, um zu entkommen. Ein Tod im Spiel bedeutet auch den Tod in der Realität.

Die Geschichte folgt dem Protagonisten Kazuto „Kirito“ Kirigaya, einem erfahrenen Betatester, der sich trotz seiner Vorliebe für das Alleinspielen mit anderen Spielern verbündet, darunter mit Asuna Yuuki. Gemeinsam stellen sie sich den Herausforderungen von SAO in der Hoffnung, das Spiel zu beenden und in die reale Welt zurückzukehren.

Übrigens: Wusstet ihr, dass es mehrere Spiele im SAO-Universum gibt? Sieben verschiedene Spiele sind bereits erschienen. 2024 erscheint „SWORD ART ONLINE Fractured Daydream“, ein Multiplayer-Co-Op Battle-Action, in dem ihr wieder mal in die Rolle von Kirito schlüpfen könnt.

Wann kommt die nächste Staffel von SAO?

Leider gibt es zu dem Zeitpunkt noch keine konkreten Ankündigungen bezüglich der nächsten Staffel. Früher oder später wird aber sicherlich eine erscheinen, denn das Light-Novel erscheint fleißig weiter, sodass bald sicherlich genug Material für die nächste Staffel da sein wird. Wir sagen euch Bescheid, sobald wir mehr Informationen zur neuen Staffel von SAO haben.

In der Zwischenzeit gibt es viele andere Animes, mit denen ihr die Zeit bis zur Sword-Art-Online-Fortsetzung vertreiben könnt, so wie SpyxFamily, One Punch Man oder Demon Slayer. Und wenn diese Auswahl euch nicht reicht, könnt ihr mit eurem Amazon-Prime-Abo ebenso in den Genuss von ein paar wahren Anime-Klassikern kommen.

