Dragon Ball: Filler-Folgen aller Serien

Dragon Ball feierte bereits 1999 sein Debüt im deutschen Fernsehen und zählt seitdem zu den beliebtesten Animes überhaupt. Wir zeigen euch hier die Filler-Folgen aller Serien wie Dragon Ball Z, GT oder Super, damit ihr sie ohne unnötige Längen genießen könnt.

Alle Filler-Folgen in Dragon Ball (1999)

Für viele gilt Dragon Ball als Vorlage für beliebte Shounen-Anime wie One Piece, Naruto oder Attack on Titan. Schon 1999 wurde Dragon Ball zum ersten Mal im deutschen Fernsehen ausgestrahlt, die Anzahl der Filler-Folgen hält sich in Grenzen.

Bei Insgesamt 153 Episoden könnt ihr 21 Filler bedenkenlos überspringen – das macht einen Prozentanteil von 14 Prozent. Hier eine Liste aller Filler-Folgen der originalen „Dragon Ball“-Serie:

Episode 30 bis 33

Episode 45

Episode 79 bis 83

Episode 127 bis 132

Episode 149 bis 153

Alle Filler-Folgen in Dragon Ball Z (2001)

Mit Dragon Ball Z wurde 2001 die wohl bekannteste der Serien zum ersten Mal im deutschen TV gezeigt. Wer Anime kennt und mag, dem ist Dragon Ball Z ein Begriff.

Auch hier gibt es bei insgesamt 291 Episoden nur 38 Filler-Folgen. Der Prozentsatz an Fillern liegt also bei 13 – gar nicht mal so hoch. Die folgende Liste zeigt euch alle Filler-Folgen, die die Hauptgeschichte nicht fortführen:

Episode 9 und 10

Episode 12 bis 16

Episode 39 bis 43

Episode 100

Episode 102

Episode 108 bis 117

Episode 124 und 125

Episode 170 und 171

Episode 174

Episode 195 bis 199

Episode 202 und 203

Episode 274

Episode 288

Es handelt sich hier um klassische Filler-Folgen in Dragon Ball Z, ihr könnt sie also bedenkenlos überspringen, da in keiner weiteren Episode auf Inhalte dieser Filler eingegangen wird.

Alle Filler-Folgen in Dragon Ball GT (2006)

Eine Filler-Liste für Dragon Ball GT zu erstellen, ist denkbar einfach. Alle 65 Episoden sind nämlich Filler, was einen Anteil von 100 Prozent ergibt ...

Falls ihr das noch nicht wusstet: In Dragon Ball GT wird eine Geschichte erzählt, die nicht Teil des originalen Mangas ist und extra für den Anime geschrieben wurde. Wer bloß die Handlung von Dragon Ball erleben will, muss GT also nicht zwingend schauen.

Alle Filler-Folgen in Dragon Ball Super (2017)

Erst 2017 wurde die Geschichte rund um Son-Goku mit Dragon Ball Super fortgesetzt und in Deutschland ausgestrahlt. Insgesamt 131 Episoden gibt es, von denen nur 14 Filler-Folgen sind. Der Anteil an Fillern ist in Super mit 11 Prozent also am geringsten.

Wollt ihr etwas Zeit sparen, könnt ihr die folgenden Filler-Folgen in Dragon Ball Super überspringen, ohne wichtige Details zur Geschichte zu verpassen:

Episode 4

Episode 15

Episode 42 bis 46

Episode 68 bis 70

Episode 73 bis 76

Wollt ihr wissen, in welcher Reihenfolge ihr Serien und Filme von Dragon Ball schauen solltet, empfehlen wir euch den verlinkten Artikel mit allen wichtigen Informationen dazu.

