Wenn euer Japanisch etwas eingerostet ist oder ihr nur ungern während der Action auf Untertitel starren wollt, gibt es auf dem Streamingdienst Crunchyroll natürlich auch Animes mit deutscher Synchronisation (GerDub). Diese zu finden ist aktuell jedoch im Browser wie in der App nicht so einfach. Wo und wie ihr nachschauen könnt, welche Animes bei Crunchyroll auf Deutsch angeboten werden, erfahrt ihr hier bei GIGA.

Crunchyroll Facts

Standardmäßig werden die Serien und Filme bei Crunchyroll als OmU angeboten, mittlerweile gibt es aber auch immer mehr deutsche Synchros auf dem Anime-Streamingdienst. Mit der Übernahme des ehemaligen deutschen Streaming-Anbieters „Anime on Demand“ ist die Anzahl an GerDubs Ende 2021 nochmal signifikant gestiegen.

Deutsche Synchros auf Crunchyroll finden

Während ihr in der App bei der Suche nach dem Wort „deutsch“ sogar einige Titel angezeigt bekommt, liefert die Suchfunktion auf der normalen Webseite im Browser aber kaum Ergebnisse. Beide Suchen sowie der eigens angelegte Group-Tag „deutsche Synchro“ zeigen euch momentan aber die vollständige Liste an vorhandenen Synchronisationen an.

Die beste Möglichkeit sich aktuell einen Überblick über die GerDubs zu verschaffen, ist über das Crunchyroll-Forum. Hier führt der fleißige Forist Natsu8329 eine Liste über alle Animes mit deutscher Tonspur, die auf dem Streamingdienst angeboten werden.

Keine Einstellmöglichkeit im Player?

Im Gegensatz zu vielen anderen Streamingdiensten, könnt ihr die Tonspur des jeweiligen Inhalts nicht einfach im Player anpassen – bei der Wiedergabe gibt es lediglich die Möglichkeit, die Sprache der Untertitel zu ändern.

Bei Crunchyroll werden die Synchronfassungen als eigener Inhalt gelistet. In den meisten Fällen findet ihr die deutsche Synchronfassung dann hinter einem ausklappbaren Menüpunkt, dem das Kürzel (DE) vorangeht. In manchen Fällen gibt es aber auch eine eigene Seite für die weiteren Vertonungen. Hier folgt auf den Titel des Animes dann die Beschreibung (international dubs) oder (Synchronfassungen).

Teste Dich: Erkennst Du diese 99 Anime an nur einem Bild?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).