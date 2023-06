Es gibt viele Möglichkeiten Crunchyroll auch auf dem Fernseher zu nutzen. Mit welchen Geräten ihr den Anime-Streamingdienst auf dem TV schauen könnt, erfahrt ihr hier.

Crunchyroll ist zwar mit Streamingdiensten wie Netflix, Amazon Prime Video oder Disney+ vergleichbar, bedient aber eine ganz klare Nische: Anime- und Manga-Fans. Neben der App für Android-Mobilgeräte und iPhone, könnt ihr die Inhalte von Crunchyroll aber auch auf dem großen Fernseher sehen. Welche Geräte von dem Anime-Streamingdienst unterstützt werden, haben wir hier in der Übersicht zusammengefasst.

Smart-TVs

Die einfachste Lösung wäre natürlich direkt ein Smart-TV, der Crunchyroll anbietet. Leider gibt es die Crunchyroll-App zur Zeit aber nur auf Geräten mit Googles Betriebssystem „Android TV“.

Viele große Hersteller wie Sony, Philips, Panasonic bieten mittlerweile Fernseher mit Android TV an oder sind komplett darauf umgestiegen. Andere wie Samsung halten aber weiter an ihrem eigenen Betriebssystem fest.

Wer einen Smart-TV mit eigenem OS nutzt, muss aktuell deswegen auf eine der anderen Möglichkeiten ausweichen, um Crunchyroll auf dem großen Bildschirm zu sehen.

Streaming-Player & Set-Top-Boxen

Falls ihr keinen Fernseher mit Android TV besitzt, sind Streaming-Sticks und Set-Top-Boxen die kostengünstigste und sparsamste Alternative, um Crunchyroll auf den Fernseher zu bringen. Auf den folgende Streaming-Player findet ihr die Crunchyroll-App beziehungsweise könnt den Dienst per Cast-Funktion auf den TV übertragen:

Spielekonsolen

Die Spielekonsole ist für vielle mittlerweile auch gleichzeitig das Mediacenter im Wohnzimmer. Und so gibt es die Crunchyroll-App auch für die aktuellen Konsolen von Sony, Microsoft und sogar Nintendo. Folgende Konsolen bieten eine App des Anime-Dienstes:

Nintendo Switch

PlayStation 5

PlayStation 4

Xbox Series S|X

Xbox One (S/X)

Browser & Windows-App

Falls ihr einen Wohnzimmer-PC besietzt oder euren Laptop hin und wieder per HDMI-Kabel an den Fernseher anschließt, könnt ihr Crunchyroll natürlich auch einfach über den Browser am TV sehen.

Alternativ gibt es unter Windows auch die Möglichkeit, sich eine eigenständige Crunchyroll-App im „Microsoft Store“ für den PC herunterzuladen.

