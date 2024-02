Sky Receiver startet nicht: Ursachen, Lösungen und Hilfe

Über den Sky-Receiver erhaltet ihr mit einem entsprechendem Pay-TV-Abo den Zugang zur weiten Welt der Filme, Serien und natürlich zu den Spielen der Fußball-Bundesliga. Ärgerlich ist es, wenn der Sky-Receiver nicht startet und auf Eingaben nicht reagiert. Was kann man bei Problemen tun?

Es kann verschiedene Ursachen haben, warum das Empfangsgerät von Sky nicht hochfahren möchte oder einfriert. Das kann zum Beispiel an einem Software-Fehler durch ein fehlerhaftes Update oder eine lange Nichtnutzung des Geräts verursacht werden. Auch Hardware-Defekte können dafür verantwortlich sein, dass der Sky-Receiver nicht funktionieren will.

Sky Receiver startet nicht: Was tun?

Bei Problemen mit dem Gerät solltet ihr Folgendes überprüfen:

Achtet darauf, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind.

richtig angeschlossen sind. Manchmal liegt der Fehler gar nicht am Gerät, sondern an der Fernbedienung . Tauscht die Batterien aus oder überprüft, ob sich der Receiver mit den Knöpfen direkt am Gerät einschalten lässt.

. Tauscht die Batterien aus oder überprüft, ob sich der Receiver mit den einschalten lässt. Oft hilft es, das Gerät komplett vom Strom zu trennen und dann wieder anzuschließen. Nach einem Neustart fährt der Receiver dann in vielen Fällen wieder ordentlich hoch. Wartet dabei etwas ab, bis ihr den Receiver wieder an das Stromnetz anschließt. Zieht aber nicht den blauen Stecker aus dem Sky-Q-Receiver, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann.

und dann wieder anzuschließen. Nach einem Neustart fährt der Receiver dann in vielen Fällen wieder ordentlich hoch. Wartet dabei etwas ab, bis ihr den Receiver wieder an das Stromnetz anschließt. Zieht aber nicht den blauen Stecker aus dem Sky-Q-Receiver, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann. Ihr könnt auch einen Reset durchführen: Dazu haltet ihr die Reset-Taste auf der Rückseite gedrückt . Wartet ab, bis das Gerät von alleine neu startet. Zunächst wird der Energiesparmodus aktiviert, bevor ihr den Receiver dann richtig starten könnt.

. Wartet ab, bis das Gerät von alleine neu startet. Zunächst wird der Energiesparmodus aktiviert, bevor ihr den Receiver dann richtig starten könnt. Nutzt ihr eine externe Festplatte mit dem Receiver, schließt das Zubehör ab. Möglicherweise werden Fehler auch dadurch verursacht.

mit dem Receiver, schließt das Zubehör ab. Möglicherweise werden Fehler auch dadurch verursacht. Überprüft das Netzteil. Leuchtet dort keine LED, liegt der Fehler daran und muss ausgetauscht werden. einen Austausch könnt ihr hier veranlassen: Zum Hilfebereich bei Sky.

Sky-Receiver startet nicht: Das kann man tun

Geht der Sky-Receiver nicht mehr an, weil ein Hardware-Fehler vorliegt, wird das in der Regel durch entsprechende rote Leuchten am Gerät signalisiert. Ist ein Hardware-Defekt schuld daran, dass der Sky-Receiver nicht mehr geht oder sich aufhängt, lässt sich dies nicht direkt am Gerät ablesen. Wollt ihr den Sky-Receiver reparieren, schaltet das Gerät aus und trennt den Receiver vom Strom. Entfernt zudem alle Verbindungskabel, zum Beispiel zum TV-Gerät. Wartet einige Minuten ab und verbindet das Gerät wieder. Startet der Receiver immer noch nicht, überprüft sämtliche Kabel wie den Strom- und HDMI-Anschluss.

Sollte das Ausrufezeichen am Sky-Receiver leuchten, muss hier noch kein Defekt vorliegen. Vielmehr ist der Receiver in diesem Fall lediglich beschäftigt und spielt zum Beispiel eine neue Firmware auf.

Sky-Receiver hängt sich auf: Reset durchführen

Falls das Gerät nicht reagiert, könnt ihr einen Reset am Sky-Receiver durchführen. Schaltet das Gerät in den Stand-by-Betrieb. Drückt nun die I/O-Taste auf der Rückseite des Geräts und wartet ca. 10 Sekunden, um das Gerät wieder einzuschalten. Hat der Receiver keinen Netzschalter, zieht das Kabel aus der Steckdose und wartet wieder einige Sekunden, um den Sky-Receiver-Reset durchzuführen. Sollten keine Sender empfangen werden können und eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm angezeigt werden, überprüft die ordnungsgemäße Antennenverbindung zum Gerät. Alternativ könnt ihr den Receiver zurücksetze. Weitere Lösungsmöglichkeiten für Fehlerhinweise beim Sky-Receiver findet ihr auf der FAQ-Seite des Pay-TV-Anbieters. Sollten die vorgeschlagenen Lösungshinweise keinen Effekt zeigen, sollte man den Sky-Receiver zurückschicken.

Direkt bei Sky könnt ihr den Hardware-Austausch veranlassen. Haltet dazu eure Login-Daten und die 4-stellige Sky-PIN bereit: Server jetzt austauschen..

