„Lupin“ Staffel 4: Grünes Licht für den Meisterdieb?

Der Meisterdieb hat seine dritte Runde auf Netflix beendet. Doch wie geht es mit Assane Diop weiter und wird es ein Duell zwischen ihm und seinen Erzrivalen geben? Ob und wann „Lupin“ Staffel 4 kommt, erfahrt ihr hier.

Mit einem gewaltigen Cliffhanger lässt Staffel drei von „Lupin“ seine Fans zappeln und alles deutet auf eine Fortführung der Serie hin. Leider müssen wir euch aber enttäuschen: Bisher gibt es noch keine Neuigkeiten, ob es eine Staffel 4 von „Lupin“ geben wird. Netflix hat sich diesbezüglich, Stand Februar 2024, bedeckt gehalten.

Auch wenn der Streaming-Anbieter bisher keine Andeutungen auf eine vierte Installation der Serie mit dem Meisterdieb gemacht hat, wäre es eine Überraschung, wenn diese nicht kommen würde. Schöpfer der Serie, George Kay, deutete aber darauf hin, dass „Lupin“ eine Serie ist, die darauf ausgelegt ist mehrere Staffeln zu bekommen:

These shows are designed on purpose to run for a long time. And it's never about the stunts. ( … ) Will Assane reunite with Claire and Raul properly? Will he be able to navigate his personal life? Those relationships feel really strong, and so that can keep on going. (Quelle: RadioTimes.com)