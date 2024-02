Geheimnis um Dragon Ball Z gelüftet: Dafür steht das „Z“ wirklich

(© IMAGO / Ronald Grant / Toei Animation Co LTD)

Die Erfolgsgeschichte von Dragon Ball begann 1984 als Manga-Serie von Akira Toriyama. Die Charaktere wurden im Laufe der Zeit erwachsener, was sich in Dragon Ball Z widerspiegelt. Doch wofür steht eigentlich das Z? Wir verraten es euch.

Dragon Ball Z: Schöpfer erklärt das „Z“ im Namen

Dragon Ball ist nicht nur eine Manga-Reihe. Inzwischen gibt es sowohl eine umfangreiche Anime-Serie als auch mehrere Filme. Alles begann mit kindlichen Charakteren, die im Laufe der Zeit erwachsen wurden. In Dragon Ball Z gründet Son Goku sogar eine Familie und muss sich neuen Bedrohungen stellen.

Es gibt zahlreiche Theorien, was das „Z“ im Namen bedeutet. Der Buchstabe soll beispielsweise für ein Nahrungsergänzungsmittel stehen. Andere behaupteten, der Buchstabe würde für das Wort Zenkai stehen. Auf Japanisch bedeutet das „Letztes Mal“ und diese Vermutung war gar nicht so verkehrt, doch der Schöpfer hat eine noch viel simplere Erklärung:

Z ist der letzte Buchstabe im Alphabet, richtig? Damals wollte ich die Serie wirklich beenden, und so habe ich den Titel Z gemacht, um zu sagen: Hey, das ist das Ende! (Quelle: Kanzenshuu).

Im TV-Anime-Guide Son Goku Densetsu wurde in der Vergangenheit enthüllt, dass das Anime-Team verschiedene Titel in Betracht zog, bevor Toriyama sich für Dragon Ball Z entschied. Optionen wie New Dragon Ball, Dragon Ball 90, Dragon Ball: Wonder Boy und Dragon Ball: Gohan’s Big Adventure standen zur Auswahl (Quelle: Dragon Ball Wiki).

Ein neues Dragon-Ball-Spiel ist in Arbeit:

Dragon Ball: Auch 2024 gibt es neue Inhalte für Fans

Dragon Ball feiert in diesem Jahr 40-jähriges Jubiläum und obwohl die Geschichte mit Dragon Ball Z zu Ende sein sollte, steht eine neue Serie in den Startlöchern. Dragon Ball Daima soll im Herbst 2024 veröffentlicht werden. Ein erster Teaser zeigt Son-Goku als Kind und es wirkt so, als wolle das Team hinter der Serie die Fans in die Vergangenheit entführen.

Macht euch einen ersten Eindruck von Dragon Ball Daima:

Dragon Ball Daima – Teaser-Trailer OmeU

