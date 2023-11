„The Winchesters“: Deutschland-Start des Supernatural-Spin-offs!

Viel zu lange mussten die Fans von „Supernatural“ warten, bis der Starttermin des Spin-offs „The Winchesters“ für Deutschland bekannt wurde. Doch endlich könnt ihr euren Hunger nach neuen Geschichten aus dem „Supernatural“-Universum stillen, denn morgen geht es los!

„The Winchesters“ startet am 17.11. in Deutschland

Am 17.11. startet Staffel 1 von „The Winchesters“ und zwar komplett. Ihr könnt alle 13 Folgen hintereinander schauen und müsst nicht auf wöchentliche Releases warten. In diesen 13 Folgen begleitet ihr John (gespielt von Drake Rodger) und Mary Winchester (gespielt von Meg Donnelly) bei den übernatürlichen Abenteuern in ihrer Jugend.

Wo kann ich in Deutschland „The Winchesters“ streamen?

Wer gestern noch bei Amazon Prime (Amazon Prime 30 Tage lang kostenlos testen) in die Liste kommender Serien und Filme geschaut hat, war vielleicht überrascht, denn eine große Ankündigung scheint es bisher nicht gegeben zu haben. Dennoch erscheint die Serie endlich in dieser Liste. Wollt ihr also „The Winchesters“ in Deutschland streamen, braucht ihr ein Amazon-Prime-Abonnement.

Wann kommt Staffel 2 von „The Winchesters“?

Obwohl wir in Deutschland noch keine Gelegenheit bekommen haben, das Supernatural-Spin-off zu sehen, steht bereits fest, dass es keine Staffel 2 von „The Winchesters“ geben wird. Die Zukunft der Serie hing von dem amerikanischen Sender „The CW“ ab und der machte kurzen Prozess mit dem Prequel.

Schon im Juni 2023 wurde bekannt gegeben, dass es keine zweite Staffel geben wird. Das führte zu Protesten der Fans und zu einer gescheiterten Rettungsaktion. Ohne Sam und Dean Winchester hatte das Spin-off offensichtlich nicht den Erfolg von „Supernatural“ und konnte auch sonst die Zuschauer nicht überzeugen.

Nach vielen gescheiterten Spin-off-Versuchen zu „Supernatural“ ist es kaum noch vorstellbar, dass sich in Zukunft jemand traut, einen weiteren zu starten. Vielleicht muss auch einfach genug Zeit vergehen und eine bessere Idee her. Möglicherweise ist die Geschichte von Mary und John Winchester für die Masse einfach nicht interessant genug.

