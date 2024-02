The Old Man Staffel 2: Wann und wie geht es weiter?

Dass es von „The Old Man“ eine zweite Staffel geben wird, war eigentlich klar. Allerdings hat der Autorenstreik für eine Verzögerung gesorgt. Die ersten 4 Folgen von Staffel 2 waren bereits abgedreht, als es zu einem Stopp kam. Wie gehts jetzt weiter?

Es wäre unvernünftig, das Projekt jetzt zu canceln, da doch die ersten Episoden der 2. Staffel bereits abgedreht sind. Die Serie wurde vom Publikum gut aufgenommen und hat genügend Story-Spielraum für eine zweite Staffel „The Old Man“ gelassen. Wir haben zusammengetragen, was bislang zur Fortsetzung bekannt ist.

Vier Episoden von Staffel 2 sind fertig, eine fünfte in Arbeit – Staffel 1 hatte nur 7 Folgen. Geht man von derselben Anzahl für die zweite Staffel aus, befindet sich der Dreh eigentlich im Endspurt… eigentlich.

Tatsächlich ist im Instagram-Auftritt von Hauptdarsteller Jeff Bridges kein Hinweis dazu zu finden. Stattdessen erfahren wir dort, dass er während des Drehs an Covid-19 erkrankte und sowieso mit einer Krebserkrankung zu kämpfen hat.

Alle üblicherweise gut informierten US-Filmseiten schätzen allerdings trotzdem, dass die zweite Staffel im Sommer 2024 ausgestrahlt wird.

Und kürzlich machte eine der Hauptdarstellerinnen, Amy Brenneman, den Fans Hoffnung. Am 3. Februar postete sie bei Instagram ein Bild von sich und Jeff Bridges vom Set:

Die Fortsetzung ist also in Arbeit und vermutlich können wir mit der zweiten Season von „The Old Man“ im Spätsommer oder Herbst dieses Jahres rechnen.

Das Finale von „The Old Man 1“ hat uns mit einer Menge offener Enden zurückgelassen:

Will we also see the dogs again?

Yes. I don’t know if The Old Man is a show without the dogs.