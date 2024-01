Dragon-Ball-Schöpfer verrät Release-Termin seines neuen Action-RPGs

Ihr liebt Dragon Ball, Manga, Action und Rollenspiele? Dann ist Sand Land genau das richtige für euch. Das Spiel, das auf der Manga-Serie Sandland des Dragon-Ball-Schöpfers basiert, hat nun einen Release-Termin erhalten.

Sand Land: Hit-Manga wird zum Videospiel

Die Manga-Serie Sandland erschien vor rund 23 Jahren und wird nun zum Videospiel. In diesem Action-RPG schlüpft ihr in die Rolle von Beelzebub, dem Sohn des Teufels. Ihr führt eine Truppe von heldenhaften Außenseitern an, während ihr in der Wüste nach der legendären Quelle sucht.

Feinde, die euch davon abhalten wollen, könnt ihr entweder mit kräftigen Faustschlägen bezwingen oder sie ins Visier eurer Fahrzeuge nehmen, die ihr mit verschiedenen Motoren, Aufhängungen und Sekundärwaffen sowie mit Skins und Aufklebern nach eurem Geschmack anpassen könnt (Quelle: PlayStation).

Kürzlich hat das Spiel einen offiziellen Release-Termin erhalten und ihr müsst nicht mehr allzu lang warten. Sand Land wird voraussichtlich am 26. April 2024 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Macht euch im Trailer einen ersten Eindruck von Sand Land:

Sand Land - Release Date Trailer

Sand-Land-Trailer sorgt für Begeisterung

Das Spiel wird von ILCA (One Piece Odyssey) entwickelt und von Bandai Namco Entertainment veröffentlicht. Der charakteristische Stil von Dragon-Ball-Schöpfer Akira Toriyama kommt beim veröffentlichten Trailer erneut zur Geltung, was viele Fans wirklich schätzen.

Ich finde es lobenswert, dass Toriyama nicht nur seinem konstanten Zeichenstil, sondern auch dem Charakter- und Weltdesign treu geblieben ist. Das gibt einem das Gefühl, dass alles, was er gemacht hat, buchstäblich im selben Universum spielt – blueblur02@YouTube. Ich hoffe wirklich, dass der Gameplay-Loop viel Spaß macht, denn ich liebe das Aussehen dieses Spiels wirklich. Der Dragon Ball-Stil altert nie – TBAG@YouTube.

