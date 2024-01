PlayStation-Hammer für 3,49 Euro: Racing-Hit schnappt sich Charts-Krone

Die PlayStation-Charts haben einen neuen Spitzenreiter: Dank eines Mega-Rabatts von 95 Prozent kann sich das Rennspiel Need for Speed: Heat derzeit die Pole-Position auf der Plattform sichern.

Wenn euch bei Racing-Games rasante Verfolgungsjagden ebenso wichtig sind wie satte Rabatte, dann lohnt sich für euch ein Blick in den PlayStation-Store: Dort thront derzeit das Rennspiel Need for Speed Heat an der Spitze und ist für kurze Zeit schon für 3,49 Euro zu haben.

Need for Speed: Heat im PlayStation-Store massiv reduziert

In Need for Speed: Heat gebt ihr sowohl tagsüber als auch nachts Gas. Während ihr euch bei Tageslicht an offiziellen Rennen in Palm City beteiligt, lasst ihr nach Sonnenuntergang bei illegalen Straßenrennen die Reifen qualmen und müsst dabei auch vor der Polizei Reißaus nehmen. Seid ihr erfolgreich dabei, könnt ihr die Preisgelder in nützliche Upgrades und neue Karossen investieren, damit ihr immer eine Wagenlänge voraus seid.

Schaut euch hier den Trailer zu Need for Speed Heat an:

Need for Speed Heat – Offizieller Ankündigungstrailer

Im PlayStation-Store könnt ihr euch das etwas über 4 Jahre alte Rennspiel von EA jetzt noch bis zum 18. Januar zum absoluten Top-Preis von nur 3,49 Euro statt 69,99 Euro schnappen – somit ist Need for Speed: Heat für PS4- und PS5-Besitzer um 95 Prozent im Preis reduziert (im PlayStation-Store ansehen).

Bestseller auf der PS4 und PS5: Racing-Games geben Vollgas

Mit dem Monster-Rabatt kann sich Need for Speed: Heat aktuell auf die Pole-Position der PlayStation-Charts setzen. Damit ist EAs Racer aber nicht das einzige Rennspiel in den Top 10: Auf Platz 6 kann sich der Kart-Hit Crash Team Racing: Nitro-Fueled behaupten, während das Ubisoft-Spiel The Crew 2 auf Rang 8 knapp dahinter landet. Die PlayStation-Community scheint aktuell also besonderen Gefallen an Hochgeschwindigkeitsrennen zu finden. (Quelle: PlayStation, nach meistverkauft sortiert)

