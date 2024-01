Steam gibt Vollgas: Solche Zahlen werden PS5, Xbox und Switch niemals erreichen

14.532 neue Games sind allein 2023 auf Steam erschienen. PS5-, Xbox-Series- und Switch-Spieler können von einer derart großen Spielauswahl nur träumen. Aber vielleicht ist das kleinere Angebot auch ein Segen.

Über 14.000 neue Spiele: Steam stellt neuen Release-Rekord auf

Fast 40 Spiele erschienen im letzten Jahr jeden Tag auf Steam. Über zu wenig neue Spiele können sich die Nutzer von Valves Online-Shop also auf jeden Fall nicht beklagen. Damit stellt die Plattform laut SteamDB sogar einen neuen Rekord auf. Seit 2020 steigt die Zahl an in einem einzigen Jahr erschienen Spielen immer weiter:

Während 2019 nur 8.134 neue Spiele auf Steam erschienen, waren es 2023 schon 14.532 – und wahrscheinlich werden es 2024 sogar noch mehr sein. Insgesamt stehen aktuell auf SteamDB knapp 160.000 Spiele zum Verkauf.

Zum Vergleich: Im Nintendo eShop sind 11.155 Spiele für die Nintendo Switch verfügbar (Quelle: Nintendo eShop), im Microsoft Store gibt es 10.571 Spiele zu kaufen (Quelle: Microsoft Store) und über den PlayStation Store sind immerhin 3.416 Games für PS4- und PS5 erhältlich (Quelle: PlayStation Store).

Steam beweist: Weniger ist manchmal mehr

Dass Steam eine derart große Auswahl an Spielen hat, hat jedoch nicht nur Vorteile. Denn wer sich mal mehr als 5 Minuten im Online-Shop von Valve umgesehen hat, wird feststellen, dass es auch verdammt viel Schund zu kaufen gibt. Gleiches gilt zwar auch für den Nintendo eShop, den PlayStation Store und den Microsoft Store, doch immerhin winken Nintendo, Sony und Microsoft nicht alles anstandslos durch – auch wenn Nintendo in den letzten Jahren anscheinend alles daran gesetzt hat, das zu ändern.

Vorbei sind die Zeiten, in denen nur Produkte mit Nintendos „Seal of Quality“ auf die Kunden losgelassen wurden:

Ob Valve darüber nachdenken sollte, den Steam-Shop besser zu kuratieren, steht derweil auf einem anderen Blatt. Viele Spieler und Entwickler schätzen das reichhaltige Angebot und die niedrige Einstiegshürde – hier findet jeder Gaming-Topf seinen Deckel.