12 Euro statt 40 Euro: Ausgezeichnetes RPG massiv im Xbox-Store reduziert

Wer Lust auf ein großartiges RPG im Krimi-Genre mit riesiger Entscheidungsfreiheit hat, kommt an Disco Elysium nicht vorbei – und aktuell könnt ihr euch das Rollenspiel im Xbox-Store mit einem fetten Rabatt von 70 Prozent sichern.

Bei seinem Release 2019 konnte das ungewöhnliche Rollenspiel Disco Elysium Kritiker sowie Spieler überzeugen und staubte mehrere Preise ab, unter anderem den Titel als bestes RPG bei den Game Awards sowie Best Narrative bei den renommierten BAFTA Game Awards. Falls Disco Elysium trotz seiner Auszeichnungen bislang an euch vorbeigegangen sein sollte, könnt ihr es euch jetzt auf eurer Xbox zum Spitzenpreis von 11,99 Euro schnappen.

Xbox-Highlight: Disco Elysium stark reduziert

In Disco Elysium müsst ihr als Detektiv einen Mord in der Stadt Revachol aufklären – und bei eurer Vorgehensweise und der Interaktion mit den Bewohnern der verschiedenen Viertel stehen euch alle erdenklichen Möglichkeiten offen. Je nachdem wie ihr euch verhaltet und auf die NPCs zugeht, verändern sich auch ihre Reaktionen auf euch und die Geschichte, die ihr erlebt.

Schaut euch hier den Trailer zu Disco Elysium an:

Disco Elysium - The Final Cut: Offizieller Launch-Trailer

Im Xbox-Store könnt ihr euch Disco Elysium: The Final Cut aktuell mit einem satten 70-Prozent-Rabatt schnappen. Im Vergleich zu der Originalversion verfügt der 2021 erschienene Final Cut über vollständiges Voice Acting, neue Quests und Performance-Optimierung für die modernen Konsolen. Bis zum 15. Januar könnt ihr euch das Rollenspiel für 11,99 Euro statt 39,99 Euro im Xbox-Store sichern (im Xbox-Store ansehen).

Xbox-Bestseller: RPG-Knaller schleicht nach oben

Mit dem starken Rabatt kann sich der RPG-Hit Disco Elysium derzeit sogar in die Top 10 der Xbox-Charts kämpfen. Dort ist das Rollenspiel in guter Gesellschaft, denn mit der Batman: Arkham Trilogie, Red Dead Redemption 2, Baldur’s Gate 3 und GTA 5 finden sich an der Spitze der Bestseller auch noch einige andere Spiele, die spannende Geschichten erzählen.

Falls euch der Sinn mehr nach einem Racing-Game steht, haben die Xbox-Bestseller ebenfalls einen interessanten Kandidaten zu bieten:

