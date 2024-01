Gefeiertes Racing-Game rast mit Rabatt in die Xbox-Charts

Ein beliebtes Racing-Game lässt derzeit in den Xbox-Charts die Reifen qualmen. Ein satter Rabatt von 70 Prozent bringt das rasante CarX Drift Racing Online aktuell in die Bestseller der Microsoft-Plattform.

Wer auf hohe Geschwindigkeit und elegante Drifts steht, sollte sich das beliebte Rennspiel CarX Drift Racing Online einmal genauer anschauen – und Xbox-Besitzern bietet sich jetzt die perfekte Möglichkeit, denn im Microsoft-Store ist der Racer derzeit um 70 Prozent reduziert und bereits für weniger als 10 Euro zu haben.

Xbox-Kracher: CarX Drift Racing Online stark reduziert

Wie es der Name bereits verrät, dreht sich in CarX Drift Racing Online alles darum, in schnellen Autos mit Vollkaracho auf qualmenden Reifen um Kurven zu schlittern. Euch stehen verschiedene Strecken mit unterschiedlichem Terrain ebenso wie über 50 Autos mit diversen Tuning-Optionen zur Verfügung. Ihr könnt euch online mit Freunden und anderen Spielern messen oder sogar zusammen im Team um die Wette driften.

Schaut euch hier den Trailer zu CarX Drift Racing Online an:

CarX Drift Racing Online: New Trailer

Sowohl auf Steam als auch im Xbox-Store kann CarX Drift Racing Online auf positive Community-Reaktionen verweisen – auf Steam steht der Racer nach über 67.000 abgegebenen Stimmen bei einer äußerst positiven Wertung. Im Xbox-Store schlagen nach 155 Bewertungen 4 von 5 Sterne zu Buche. (Quelle: Steam)

Wenn ihr euch von der Drift-Action selbst überzeugen wollt, könnt ihr euch CarX jetzt noch bis zum 16. Januar 2024 zum Sparpreis von 8,99 Euro statt 29,99 Euro schnappen. (Quelle: Xbox)

Xbox-Bestseller: Online-Rennspiel knackt die Charts

Mit dem 70-Prozent-Rabatt schafft es CarX Drift Racing Online aktuell auf Platz 12 der Xbox-Charts – und lässt somit Racing-Konkurrenten wie Need for Speed: Heat, The Crew: Motorfest und Assetto Corsa hinter sich. Für die Top 10 reicht es zwar noch nicht ganz, aber da der Rabatt noch ein paar Tage läuft, darf sich der Racer durchaus noch Hoffnung auf eine bessere Platzierung machen.

Im Xbox-Store könnt ihr derzeit noch mehr sparen – zum Beispiel mit einer beliebten Abenteuer-Trilogie:

