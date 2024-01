Steam-Kracher: Ubisoft vertickt Open-World-Rollenspiel plötzlich für 5,99 Euro

Ubisoft scheint auf Steam gerade in Rabattlaune zu sein. Nachdem der Publisher schon seine GTA-Alternative Watch Dogs: Legion reduziert hat, purzelt nun auch der Preis für das Action-Rollenspiel Immortals Fenyx Rising.

Immortals Fenyx Rising bei Steam im Angebot

Steam lockt mal wieder mit fetten Rabatten. Vor allem Ubisoft-Spiele gibt’s gerade besonders günstig abzustauben. Neben der Strategie-Perle Anno 1800 und dem GTA-Rivalen Watch Dogs: Legion ist auch das Action-Rollenspiel Immortals Fenyx Rising im Angebot.

Satt 59,99 Euro will Steam bis zum 13. Januar 2024 nur 5,99 Euro von euch haben, damit das Spiel in euren digitalen Besitz übergeht. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Fenyx und reist durch eine weitläufige offene Spielwelt, um die griechischen Götter vor einem dunklen Fluch zu retten.

Gespielt wird aus der Third-Person-Perspektive, gekämpft wird in Echtzeit mit einem action-orientierten Kampfsystem. Welche Teile der Spielwelt ihr zuerst erkundet, liegt ganz bei euch – auch in Immortals Fenyx Rising kommt die berühmt-berüchtigte Ubisoft-Formel zum Einsatz.

Erste Szenen aus dem Spiel gibt’s im Trailer zu sehen:

Für wen lohnt sich Immortals Fenyx Rising auf Steam?

Mit einem Meta-Score von 79 von 100 Punkten und einem User-Score von 7,7 von 10 Punkten schneidet Immortals Fenyx Rising sowohl bei den Kritikern als auch bei den Spielern solide ab (Quelle: Metacritic).

Wer bereits Bekanntschaft mit der Ubisoft-Formel aus Spielen wie Far Cry oder Assassin’s Creed gemacht hat, dürfte sich hier schnell zurechtfinden und wohlfühlen. Das Setting der griechischen Mythologie kann für einige Spieler gewöhnungsbedürftig sein, wer sich jedoch darauf einlässt, wird für 25 Stunden gut unterhalten. Wer zudem alle Quests und Nebenaufgaben erfüllen will, kann sogar über 60 Spielstunden in Immortals Fenyx Rising verbringen.

Falls ihr jetzt zugeschlagen habt und euch das Spiel im Hintergrund schon herunterladet, haben wir hier ein paar Tipps für euch auf Lager, die euch den Spieleinstieg erheblich erleichtern:

Wichtige Info für alle PC-Spieler: Offiziellen Controller-Support scheint es nicht zu geben. Ihr werdet Immortals Fenyx Rising also höchstwahrscheinlich auf dem PC nur mit Maus und Tastatur spielen können. Das geht zumindest aus einigen Rezensionen von Steam-Spielern und der offiziellen Produktseite hervor.

Die Systemanforderungen fallen übrigens recht gering aus. Selbst mit einem knapp zehn Jahre altem Gaming-PC solltet ihr Immortals Fenyx Rising noch flüssig spielen können.