Skyjo & Skyjo Action: Wo ist der Unterschied?

Skyjo ist ein beliebtes Kartenspiel aus dem Jahr 2015. Mit Skyjo Action gibt es einen Ableger. Worin unterscheiden sich Skyjo und Skyjo Action voneinander?

Skyjo Action ist 2019 erschienen. Die Variante greift das bekannte Spielprinzip des Kartenspiels auf und führt einige zusätzliche Elemente ein.

Skyjo vs. Skyjo Action: Was ist anders?

Beim Standard-Spiel gilt es, Karten in drei Vierer-Reihen aufzudecken. Ziel ist es, am Ende einer Runde möglichst wenig Punkte zu sammeln. Gespielt wird in mehreren Runden. Der erste Spieler, der insgesamt 100 Punkte erreicht, hat verloren. Skyjo Action hat die gleichen Grundregeln. Auch beim Action-Spiel gilt es also, so wenig Punkte wie möglich mit seinen Karten zu sammeln. Allerdings gibt es einige Unterschiede zur normalen Variante:

Während man im normalen Spiel drei gleiche Karten in einer vertikalen Reihe sofort ablegen kann, gilt das bei „Action“ auch für vier Karten mit gleicher Zahl in einer horizontalen Reihe .

. Daneben gibt es einige zusätzliche Karten, die „Action“-Karten. Diese ermöglichen je nach Kartenart eine Handlung. Der Spieler kann dann eine Aktion, die abgebildet ist, einsetzen.

Es gibt unterschiedliche Sonderkarten. Das kann man mit ihnen machen:

Mitspielerkarten tauschen

Eigene Karten tauschen

Zusätzlicher Spielzug

Drei Karten ziehen

Eine beliebige Spalte oder Reihe ansehen

Verteidigen + weiterer Spielzug

Aktionskarte vom Ablagestapel ziehen und Aktion sofort ausführen

Aktionskarte stehlen und Aktion sofort ausführen

Eine Karte je Mitspieler entfernen

Weiterhin sind die „Sternkarten“ neu. Diese lassen sich kurzzeitig in eine beliebige Zahlenkarte in der gleichen Spalte oder Reihe umwandeln. So hat man ein zusätzliches Mittel, um Kartenreihen durch drei beziehungsweise vier gleiche Karten abzulegen. Dadurch fallen weniger Punkte für das Ergebnis an. Alternativ kann man auch versuchen, drei beziehungsweise vier Sternkarten in einer Reihe oder Spalte zu sammeln, um dadurch 10 oder 15 Minuspunkte zu sammeln. Diese Punkte sollen helfen, dem Endstand von 100 Punkten möglichst lange fern zu bleiben.

Kann man mit Skyjo Action auch die normale Variante spielen?

Man muss nicht zwingend vorher die normale Version gespielt haben, um Skyjo Action zu verstehen oder Spaß daran zu haben. Es handelt sich auch nicht um eine Erweiterung. Das heißt, man benötigt das normale Spiel nicht als Basis und kann mit der Action-Version auch die normale Variante spielen, wenn man die Aktions- und Sternkarten vorher aussortiert.

Während Skyjo und Skyjo Action nach dem gleichen Grundprinzip funktionieren, liefert die Action-Variante im Unterschied zum ursprünglichen Spiel viele neue Möglichkeiten. Man hat je Spielzug durch die verschiedenen Aktionen dann mehr Optionen zur Handlung, muss dafür aber auch mehr überlegen. Die Action-Variante ist also etwas umfangreicher und man muss taktischer vorgehen.

