In diesem November feiert GIGA seinen 25. Geburtstag. Wir haben uns daher die Zeit genommen, einen Blick zurück zu werfen. Wie sah unsere Technik- und Gamingwelt 1998 aus und wie hat sie sich in den letzten 25 Jahren verändert? Im Video spulen wir die Zeit einmal zurück.

Das Internet: Von Modem bis Mobile

Wir starten unseren Rückblick mit einem Geräusch, das für Millennials die späte Kindheit und Jugend definiert haben sollte: dem Einwahlton von 56k-Modems.

Das Internet war langsam, Bildern konnte man dabei zusehen, wie sie sich Zeile für Zeile aufbauen und bei Anbietern wie GeoCities wurden neue Webdesign-„Meilensteine“ gelegt. Unsere Röhrenmonitore hatten geringe Auflösungen und im nach Nutzungszeit abgerechneten Internet hat man sich gleich im Hintergrund ein paar Fenster mehr vorgeladen, um sie nachher offline anzusehen. Video-Streaming? In einer akzeptablen Auflösung war daran gar nicht zu denken.

Diese Zeiten sind längst vorüber: Beschränkungen kennen wir allerhöchstens von den Volumina unserer Mobilfunktarife. Ansonsten geht nahezu alles: ob nun Fotos teilen, Videotelefonie oder auf dem Sofa per Streamingdienst Serien-bingen. Das hätte man sich 1998 noch nicht träumen lassen.

Gaming: Von Polygonen und Mikrotransaktionen

Nintendo 64 und PlayStation 1: Das, was wir heutzutage als Retro ansehen, war 1998 State of the Art. Mit der PlayStation von Sony ließ die CD als Datenträger die Speicherbegrenzungen von Cartridges hinter sich. Parallel schafft Nintendo mit dem GameBoy Color einen neuen Meilenstein im Handheld-Bereich und mit „Ocarina of Time“ den Teil der „Legend of Zelda“-Reihe, der für viele bis heute das beste Spiel aller Zeiten ist.

Und heute: Handheld-Gaming ist – vor allem dank Nintendo und der Switch – weiterhin auf dem Vormarsch.

Mobile Games haben inzwischen umsatzseitig den PC und Konsolen hinter sich gelassen und landen vornehmlich dann in den Schlagzeilen, wenn es einzelne Titel mit den Mikrotransaktionen übertreiben. Das geht sogar so weit, dass sich Verbraucherschützer für mehr Schutzmaßnahmen vor In-App-Käufen einsetzen.

