EA zeigt FIFA den Mittelfinger – neue Mega-Lizenz für FC 24

Die langjährige Partnerschaft zwischen EA und FIFA ist seit diesem Jahr Geschichte. Nach dem öffentlichen Rosenkrieg hat sich EA Sports FC jetzt eine neue Mega-Kooperation gesichert, während FIFA leer ausgeht.

Die Europameisterschaft 2024 in Deutschland wirft ihre Schatten voraus und Fußball-Fans freuen sich bereits jetzt auf ein Sommermärchen Reloaded. Auch in EA Sports FC 24 werdet ihr das Mega-Event zocken können, denn Publisher Electronic Arts hat bekannt gegeben, dass das Spiel eine Kooperation mit dem UEFA-Turnier starten wird.

Gratis-Update für EA Sports FC 24 bringt die Europameisterschaft ins Spiel

Im Sommer 2024 werdet ihr in EA Sports FC 24 die Europameisterschaft in Deutschland nachspielen beziehungsweise selbst entscheiden können. EA hat auf seiner Website angekündigt, dass ein Gratis-Update für Spieler auf dem PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie der Nintendo Switch verfügbar gemacht werden wird. Wer das Spiel noch vor dem 16. Januar zockt, kann sich in Ultimate Team auf einen Gratis-Star freuen – zur Auswahl stehen Jack Grealish, Ousmane Dembele, Florian Wirtz, Federico Chiesa, Virgil Van Dijk und Alvaro Morata.

Schaut euch hier den Trailer zur Europameisterschaft 2024 in EA Sports FC 24 an:

EA Sports FC 24: UEFA Euro 2024 Announce Trailer

Neben besonderen Spielerkarten in Ultimate Team und dem erwartbaren Turniermodus wird EA weitere Inhalte zur Europameisterschaft ins Spiel integrieren – über die Details will der Publisher in den kommenden Wochen und Monaten informieren. (Quelle: EA)

Statt FIFA jetzt UEFA: EA hat neuen Partner

Für Fans der Fußball-Simulation dürfte die Integration der Euro sicherlich ein Grund zur Freude sein – bei dem letzten Turnier 2021 hatte sich noch Pro Evolution Soccer die Rechte gesichert. Auch bei EA dürfte der Coup für zufriedene Gesichter sorgen, ganz besonders hinsichtlich der kürzlichen Schlammschlacht mit dem Weltfußballverband FIFA, in deren Folge die Kooperation zwischen den Parteien in die Brüche gegangen ist. Nun konnte der Publisher mit der UEFA einfach einen anderen Verband als mächtigen Partner gewinnen und die FIFA ist, zumindest was Videospiele angeht, aktuell völlig außen vor.

Wir geben euch 7 Tipps gegen Frustattacken in EA Sports FC 24:

