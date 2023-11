Silent Hill 2 Remake: Entwickler macht klare Ansage

Es war lange still um das Remake zu Silent Hill 2, doch nun hat sich der Entwickler zu Wort gemeldet und beruhigt damit die wartenden Fans.

Silent Hill 2 Remake: Projekt ist noch in Arbeit

Es gab lange Zeit kein Update bezüglich der Entwicklung des Silent Hill 2 Remakes. Dies führte dazu, dass die Fans begannen, sich über den Fortschritt zu wundern und ihre Verwirrung unter anderem auf Twitter äußerten.

Obwohl das Entwicklerstudio Bloober Team darauf hinwies, dass es eigentlich Konamis Verantwortung als Herausgeber des Spiels sei, über den Fortschritt zu kommunizieren, veröffentlichte das Studio kurz darauf selbst ein Update zu dem lang erwarteten Spiel (Quelle: Twitter).

Die Entwicklung des Projekts würde „reibungslos und in Übereinstimmung mit dem Zeitplan“ voranschreiten. Dennoch bittet Bloober Team um Geduld, schließlich wolle man für die Spieler die höchste Qualität erreichen.

Erneut wies der Entwickler von Silent Hill 2 Remake darauf hin, dass Konami für weitere Informationen zuständig wäre. Die Wartezeit bis dahin würde sich aber lohnen, versichert Bloober Team (Quelle: Twitter).

Weitere Informationen zu Silent Hill 2 Remake

Das kommende Spiel wurde im Oktober 2022 enthüllt. Bloober Team, bekannt für Titel wie The Medium , Layers of Fear und Blair Witch, nahm sich diesem Projekt an und holte sich für die Arbeit bekannte Namen wie Masahiro Ito ins Team. Dieser spielte als Hintergrund- und Kreaturendesigner sowie Art Director eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung mehrerer Silent-Hill-Spiele. Dazu gesellt sich Akira Yamaoka, Komponist und Produzent, der für die Soundtracks und oft auch für die Soundeffekte der Silent Hill-Serie verantwortlich war.

Auch bei Silent Hill 2 wurde sehr darauf geachtet, dass die Töne euch gruseln:

Silent Hill 2 hatte fieses Sounddesign! Abonniere uns

auf YouTube

Das Remake von Silent Hill 2 soll im ersten Jahr nach der Erscheinung exklusiv für die PlayStation erscheinen. Später soll außerdem eine PC-Version folgen. Genaue Release-Termine sind noch nicht bekannt.