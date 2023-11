Nur für kurze Zeit: Schnappt euch ein seltenes Pokémon in Karmesin & Purpur

(© The Pokémon Company)

In Pokémon Karmesin & Purpur könnt ihr euch für kurze Zeit bei einem Raid-Event ein besonders seltenes Monster schnappen – allerdings nur, wenn ihr das mächtige Hisui-Admurai vorher zusammen mit euren Freunden besiegen könnt.

Pokémon Karmesin & Purpur Facts

Karmesin & Purpur: Neues Raid-Event bringt seltenes Pokémon mit sich

Wenn ihr euren Skill als Pokémon-Trainer auf eine harte Probe stellen und euch die Chance auf eine außergewöhnliche Belohnung sichern wollt, dann solltet ihr euch den neuen Raid in Pokémon Karmesin & Purpur nicht entgehen lassen. Für eine begrenzte Zeit habt ihr bei dem Tera-Raid-Event die Möglichkeit, das Wasser-Pokémon Hisui-Admurai zu fangen, das im sonstigen Spiel nicht anzutreffen ist.

Pokémon: Mächtiges Hisui-Admurai wartet auf euch

Um Hisui-Admurai zu fangen, müsst ihr an dem Schwarzkristall-Tera-Raid-Kämpfen teilnehmen. Das Event ist in zwei Terminspannen geteilt – und die erste (vom 24. November 2023 bis zum 26. November 2023) ist bereits vorbei. Ihr erhaltet aber zum Glück vom 2. Dezember 2023 um 01:00 Uhr bis zum 4. Dezember 2023 um 00:59 Uhr erneut die Möglichkeit, an dem Event teilzunehmen. Dazu müsst ihr folgendermaßen vorgehen:

Ladet Poké Portal News herunter, indem ihr im Spielmenü über das Poké Portal auf Mystery Gift und schließlich auf Check Poké Portal News klickt.

Ihr benötigt keine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online, um an den Raids teilzunehmen. Bei einem Tera-Raid-Event arbeitet ihr mit bis zu drei anderen Poké-Trainern zusammen, um ein mächtiges Pokémon zu besiegen. (Quelle: Pokémon Scarlet & Violet)

Schaut euch hier den Trailer zu Pokémon Karmesin & Purpur an:

Pokémon Karmesin & Purpur: Zweiter Trailer nennt Release-Termin

Hisui-Admurai ist ein Wasser-Pokémon, das sich sonst gewöhnlich aus Paldea fernhält. Es hat die mächtigste Raid-Wertung und wird euch deswegen auf jeden Fall vor eine ordentliche Herausforderung stellen – doch dafür ist der Lohn natürlich auch beträchtlich, wenn ihr es besiegt und eurer Sammlung hinzugefügt habt.

Nicht alle Pokémon sind niedliche kleine Taschenmonster – diese 17 Kreaturen würdet ihr deswegen wohl lieber nicht fangen:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.