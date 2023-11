17 merkwürdige Pokémon, die alles andere als niedlich sind

2 / 20

Name: Algitt

Algitt Typ: Gift / Wasser

Gift / Wasser 6. Generation

Algitts Körperbau erinnert an ein Seepferdchen. Leider nur an ein sehr hässliches Seepferdchen. Das Pokémon aus der sechsten Generation soll vor allem in den Tiefen im Meer leben, wenn wir es uns so anschauen, dann wäre es besser in den Tiefen geblieben. Und schaut euch die Augen an. Algitt hat wohl ein bisschen zu viel verfaultes Seetang geraucht.