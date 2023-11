Steam-Tipp für Subnautica-Fans: Survival-Hoffnung macht auf sich aufmerksam

Subnautica ist eines der besten Survival-Spiele auf dem Markt und doch gibt es bisher keine Games, die sich von dem Kultspiel inspirieren lassen. Das ist jetzt vorbei! Denn ein neuer Survival-Anwärter stellt im Trailer jetzt eine Welt vor, die auf sehr positive Art an Subnautica erinnert.

Steam Facts

Honeycomb: The World Beyond könnte ein richtiger Survival-Hit werden

Zwar arbeitet der Entwickler von Subnautica tatsächlich an einem dritten Spiel im Unterwasser-Survival-Universum, doch das könnte noch einige Jahre auf sich warten lassen. Wer keine Lust mehr hat, zu warten, der sollte sich stattdessen den neuen Trailer zu Honeycomb: The World Beyond ansehen. Das grafisch ansprechende Survival-Adventure lässt sich stark von Subnautica inspirieren – aber das muss ja nichts Schlechtes sein, richtig?

Schaut in den spannenden Trailer für Honeycomb: The World Beyond:

Honeycomb: The World Beyond – Offizieller Gameplay-Trailer

Honeycomb: The World Beyond Frozen Way

Darum geht's: Honeycomb: The World Beyond ist ein Survival-Sandbox-Spiel, in dem ihr den fremden Planeten Sota7 erkundet und versucht, in der bizarren Umgebung zu überleben. Ihr müsst auf eure Bedürfnisse wie Hunger und Durst achten, euch eine Basis bauen und habt die Aufgabe, Sota7 nach und nach zu erforschen. Euch erwarten aber nicht nur fremde Pflanzenarten, sondern auch Tiere, von denen nicht alle freundlich sind.

Als Bioingenieur ist es eure Aufgabe, auf Sota7 den Schlüssel zur Rettung der Erde zu finden. Bei euren Forschungen könnt ihr Pflanzen kreuzen und damit sogar neue Arten erschaffen. Neben Wäldern werdet ihr auch Höhlen in der neuen Welt erkunden – und wer weiß schon, was ihr dort alles findet?

Honeycomb: The World Beyond erinnert nicht nur mit seiner Grafik an Subnautica, sondern hat sich auch beim Basisbau ohne Frage von dem Survival-Hit inspirieren lassen. Zwar spielt Honeycomb nicht unter Wasser – soweit die Trailer es bis jetzt zeigen – doch die Art des Survival-Modus sowie die Erkundung auf dem neuen Planeten versetzen euch direkt in Subnautica zurück.

Honeycomb: The World Beyond erscheint aber sehr wahrscheinlich einige Zeit vor einem neuen Subnautica-Teil: Auf Steam wird der Release im 3. Quartal 2024 angesteuert. Das Spiel soll auch für PS5 und Xbox Series erscheinen.