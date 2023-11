Call of Duty – Modern Warfare 3: Beste Einstellungen für Konsolenspieler

Wenn ihr in den Optionen von Call of Duty: Modern Warfare 3 ein paar Änderungen vornehmt, könnt ihr euch im Multiplayer einen kleinen Vorteil verschaffen. Im Folgenden zeigen wir euch die besten Einstellungen für alle Konsolenspieler.

Wichtiger Hinweis: Manche Einstellungen hängen natürlich von eurer persönlichen Präferenz ab, wie beispielsweise die Sensibilität eurer Sticks oder das Stichtfeld (FOV). Bei diesen Einstellungen gibt es keine „beste Einstellung“, da sie von eurem Geschmack abhängen.

Optimiert die Deadzone (toter Eingabebereich) eurer Sticks

Geht in den Einstellungen zuerst auf „Controller“, dann auf „Toter Eingabebereich“ und drückt Viereck/X, um euch mehr anzeigen zu lassen. Setzt den Wert bei „Minimum linker Stick“ und „Minimum rechter Stick“ so niedrig wie möglich, ohne eine automatische Stickbewegung auszulösen. Stellt ihn also so weit runter, dass ihr keinen automatischen Stick-Drift erhaltet.

CoD MW 3 hat eine Besonderheit in den Optionen, denn ihr könnt testen, ob ihr einen Stick-Drift habt oder nicht. Klickt auf „Toten Bereich beim Stick testen“. Bewegt beim Test eure Sticks hin und her und lasst sie los. Danach seht ihr, ob sich eure Sticks noch automatisch bewegen oder ruhig bleiben. Wenn sich ein Stick weiterhin etwas bewegt, müsst ihr den Wert einen Punkt höherstellen und erneut testen.

Hierdurch könnt ihr eure Deadzone exakt herausfinden und dementsprechend eure Option anpassen. Falls ihr mit R2/L2 beziehungsweise RT/LT schießen solltet, solltet ihr ebenfalls die „Trigger-Effekte“ auf „Aus“ stellen.

Ihr könnt in CoD MW 3 manuell testen, ob ihr einen Stick-Drift habt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ändert eure Grafikoptionen, um mehr sehen zu können

Geht in die „Grafik“-Option und dann zur Kategorie „Details & Texturen“. Stellt „Textur-Streaming auf Abruf“ auf „An“. Drückt Viereck/X, um euch mehr anzeigen zu lassen. Ändert „Reservierte Textur-Cache-Größe“ auf „Groß“ und „Download-Limits“ auf aus. Hierdurch besitzt der Multiplayer bessere Texturen. Ihr solltet diese Optionen allerdings nur verändern, wenn ihr eine gute Internetleitung besitzt.

Bearbeitet die Texturen, um mehr Details zu erhalten. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Stellt in der Rubrik „Nachbearbeitung“ folgende Optionen um:

Welt-Bewegungsunschärfe auf Aus

Waffen-Bewegungsunschärfe auf Aus

Bildrauschen auf 0.00

Tiefenschärfe auf Aus

Fidelityfx Cas auf An

Fidelityfc Cas-Stärke auf einen Wert zwischen 50 und 100. Der Wert verändert die Bildschärfe und bestimmt zudem, wie Kanten im Spiel dargestellt werden.

Verändert die Einstellungen in der Nachbearbeitung, um Feinde besser sehen zu können. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Verändert euer Sichtfeld und andere Einstellungen in „Ansicht“

Geht in die Einstellungen und wählt den Reiter „Grafik“, dort könnt ihr unter der Rubrik „Ansicht“ euer Sichtfeld (FOV) verändern. Die meisten Spieler kommen mit einem Wert von 90 bis 100 am besten zurecht.

Außerdem könnt ihr bei der Option Viereck/X drücken, um die Option „Zielvorrichtungs-Sichtfeld“ und „Waffen-Sichtfeld“ aufzurufen. Stellt „Zielvorrichtungs-Sichtfeld“ auf „Beeinflusst“ und „Waffen-Sichtfeld“ auf „Standard“.

Als letztes solltet ihr in der Rubrik die Optionen „Kamerabewegungen Egoperspektive“ und „Kamerabewegungen der externen Ansicht“ auf „Minimal 50 %“ stellen. Hierdurch wackelt die Kamera nicht so stark wie zuvor.

Hierdurch wackelt die Kamera nicht mehr so stark wie zuvor. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ändert den Audio-Mix, um Schritte besser zu hören

Geht in die Optionen zu „Audio“ und stellt den „Audio-Mix“ auf „Kopfhörer-Bassverstärkung“. Natürlich hilft es euch nur, wenn ihr auch mit Kopfhörern beziehungsweise einem Headset spielt.

Ändert die HUD-Optionen

Stellt unter „Interface“ und dann in der Rubrik „HUD“ die „Minikarte-Form“ auf quadratisch. Wenn ihr sie auf „rund“ stellt, ist eure Minimap um circa 25% kleiner, was euch einen großen Nachteil verschafft. Stellt zudem das „Fadenkreuz“ auf „Statisch“, damit sich das Crosshair nicht unnötig bewegt.

Stellt die Mini-Map auf quadratisch und das Fadenkreuz auf statisch. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Lasst euch die Server-Latenz und Paketverlust anzeigen

Geht im Tab „Interface“ auf die Rubrik „Telemetrie“. Stellt „Server-Latenz“ und „Paketverlust“ auf „An“. Durch diese Einstellungen könnt ihr in der oberen linken Ecke immer sehen, ob ihr Verbindungsprobleme habt.

Lasst euch in der Rubrik Telemterie eure Verbindung anzeigen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

