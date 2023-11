Call of Duty - Modern Warfare 3: Alle Trophäen & Erfolge - Leitfaden für 100%

Natürlich könnt ihr auch in Call of Duty: Modern Warfare 3 Trophäen und Erfolge freischalten. Im Folgenden verraten wir euch, wie ihr im Egoshooter die 100 % erreicht.

Wichtiger Hinweis: Das Spiel wird im PS5-Menü als Modern Warfare 2 DLC gelistet. Deswegen hat die PS5-Version von CoD Modern Warfare 3 keine Platin-Trophäe. Zudem befindet sich der Guide noch im Aufbau. Wir werden nach und nach zu den einzelnen Achievements weitere Hilfestellungen hinzufügen.

Insgesamt könnt ihr in Call of Duty: Modern Warfare 3 39 Trophäen (5x Gold, 5x Silber, 29x Bronze) und 39 Erfolge (1.000 Gamerscore) freischalten.

Spielzeit für 100 %: Noch nicht bekannt, da der Zombie-Modus noch nicht spielbar ist.

Noch nicht bekannt, da der Zombie-Modus noch nicht spielbar ist. Benötigter Schwierigkeitsgrad: Veteran.

Veteran. Benötigte Spieldurchläufe: 1 auf Veteran. Danach noch die Zombie-Trophäen und möglicherweise einzelne Erfolge in den unterschiedlichen Missionen.

1 auf Veteran. Danach noch die Zombie-Trophäen und möglicherweise einzelne Erfolge in den unterschiedlichen Missionen. Verbuggte Trophäen: 0 (bisher)

0 (bisher) Verpassbare Trophäen: 0 - nach Abschluss der Story gibt es eine Missionsauswahl, wodurch ihr einzelne Trophäen nachholen könnt.

0 - nach Abschluss der Story gibt es eine Missionsauswahl, wodurch ihr einzelne Trophäen nachholen könnt. Online Trophäen: Technisch gesehen alle, da ihr für das Spiel konstant online sein müsst.

Leitfaden für die 100 %

Schritt 1: Beendet die Kampagne auf Veteran und absolviert die Trophäen in den unterschiedlichen Missionen. Wenn ihr einen Erfolg auf Veteran zu schwierig empfindet, dann überspringt das Achievement und schaltet es nach der Story durch die Missionsauswahl auf Leicht frei. In den folgenden Kapiteln gibt es Trophäen: Mission 1: Operation 627 - Todestrakt Mission 2: Kostbare Fracht - Schweber Mission 3: Reaktor - Heli-Hattrick Mission 4: Ladung - Doppelt Mission 5: Undercover - Wieder im Einsatz Mission 8: Flashpoint - Schuss abgeblockt Mission 9: Oligarchin - Glaubst du, die merkt das? Mission 10: Hochaus - Aufzug defekt Mission 11: Gefrorene Tundra - Schneeengel Mission 12: Gora-Damm - Per Anhalter und Vielflieger Mission 13: Danger Close - Gut verwendetes Steuergeld

Beendet die Kampagne auf Veteran und absolviert die Trophäen in den unterschiedlichen Missionen. Wenn ihr einen Erfolg auf Veteran zu schwierig empfindet, dann überspringt das Achievement und schaltet es nach der Story durch die Missionsauswahl auf Leicht frei. In den folgenden Kapiteln gibt es Trophäen: Schritt 2: Schließt nun Trophäen in den offenenen Kampfmissionen ab, falls sie euch fehlen. Folgende Missionen sind offene Kampfmissionen: Mission 2: Kostbare Fracht Mission 3: Reaktor Mission 7: Absturzstelle Mission 9: Oligarchin Mission 10: Hochaus Mission 12: Gora-Damm

Schließt nun Trophäen in den offenenen Kampfmissionen ab, falls sie euch fehlen. Folgende Missionen sind offene Kampfmissionen:

Folgende Erfolge müsst ihr in den offenen Kampfmissionen absolvieren:

Es ist nie zu viel

Voll bei der Sache

Materialschlacht

Kostproben

Hab dich!

Kugelsicher

Als dritten und letzten Schritt müsst ihr die Zombie-Achievements freischalten.

Der erste Schritt

Freischaltbedingung: Erreiche Level 55

Erreiche Level 55 Trophäe: Gold

Gold Gamerscore: 100 G

Und so beginnt es

Freischaltbedingung: Erziele in MWZ eine erfolgreiche Exfiltration

Erziele in MWZ eine erfolgreiche Exfiltration Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 10 G

Abgeschrieben

Freischaltbedingung: Töte in MWZ 500 Feinde mit einer versicherten Waffe

Töte in MWZ 500 Feinde mit einer versicherten Waffe Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 10 G

Extra-süchtig

Freischaltbedingung: Habe in MWZ 9 Extras gleichzeitig aktiv

Habe in MWZ 9 Extras gleichzeitig aktiv Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 10 G

Grabstein

Freischaltbedingung: Töte in MWZ in einem einzigen Einsatz 100 Zombies mit einem Fahrzeug

Töte in MWZ in einem einzigen Einsatz 100 Zombies mit einem Fahrzeug Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 10 G

Zurück von den Toten

Freischaltbedingung: Hol dir in MWZ deine Ausrüstung bei einem Grabstein zurück

Hol dir in MWZ deine Ausrüstung bei einem Grabstein zurück Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 10 G

Hilfreicher Fremder

Freischaltbedingung: Belebe in MWZ einen Spieler aus einem anderen Trupp wieder

Belebe in MWZ einen Spieler aus einem anderen Trupp wieder Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 10 G

Braves Hündchen

Freischaltbedingung: Streichle in MWZ einen Höllenhund

Streichle in MWZ einen Höllenhund Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 10 G

Söldner

Freischaltbedingung: Schließe in MWZ 20 Aufträge ab

Schließe in MWZ 20 Aufträge ab Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 10 G

Rot sehen

Freischaltbedingung: Schließe in MWZ in einem einzigen Einsatz 5 Aufträge in der stark bedrohten Gefahrenzone ab

Schließe in MWZ in einem einzigen Einsatz 5 Aufträge in der stark bedrohten Gefahrenzone ab Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 30 G

Das Ende?

Freischaltbedingung: Schließe in MWZ Akt III ab

Schließe in MWZ Akt III ab Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 30 G

Schlachthaus

Freischaltbedingung: Töte in MWZ insgesamt 50.000 Feinde

Töte in MWZ insgesamt 50.000 Feinde Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 30 G

Eroberer

Freischaltbedingung: Besiege in MWZ einen Kriegsherrn

Besiege in MWZ einen Kriegsherrn Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 30 G

Einer gegen alle

Freischaltbedingung: Töte Orcus in MWZ als Teil eines 6er-Trupps

Töte Orcus in MWZ als Teil eines 6er-Trupps Trophäe: Gold

Gold Gamerscore: 90 G

Es ist nie zu viel

Freischaltbedingung: Finde in offenen Kampfmissionen alle schweren Ausrüstungen und setze sie ein

Finde in offenen Kampfmissionen alle schweren Ausrüstungen und setze sie ein Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 30 G

Voll bei der Sache

Freischaltbedingung: Individualisiere in jeder offenen Kampfmission deine Ausrüstung

Individualisiere in jeder offenen Kampfmission deine Ausrüstung Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Materialschlacht

Freischaltbedingung: Sammle in offenen Kampfmissionen alle Waffen und Feldaufrüstungen aus Vorratskisten

Sammle in offenen Kampfmissionen alle Waffen und Feldaufrüstungen aus Vorratskisten Trophäe: Gold

Gold Gamerscore: 90 G

Kostproben

Freischaltbedingung: Setze in offenen Kampfmissionen 5 verschiedene schwere Ausrüstungen ein

Setze in offenen Kampfmissionen 5 verschiedene schwere Ausrüstungen ein Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Spritztour

Freischaltbedingung: Steuere ein Fahrzeug mit einem Geschütz und töte damit 5 Feinde

Steuere ein Fahrzeug mit einem Geschütz und töte damit 5 Feinde Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Hab dich!

Freischaltbedingung: Markiere in offenen Kampfmissionen 60 Feinde oder Objekte mit einem Scout-Zielfernrohr

Markiere in offenen Kampfmissionen 60 Feinde oder Objekte mit einem Scout-Zielfernrohr Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Kugelsicher

Freischaltbedingung: Finde in offenen Kampfmissionen alle Plattenträger-Upgrades

Finde in offenen Kampfmissionen alle Plattenträger-Upgrades Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Mal aus- und einschalten?

Freischaltbedingung: Mach ein feindliches Geschütz mit einem Schockstab unschädlich

Mach ein feindliches Geschütz mit einem Schockstab unschädlich Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

So kann man’s auch machen

Freischaltbedingung: Zerstöre einen feindlichen Helikopter in der Luft mit einem Mörserschlag

Zerstöre einen feindlichen Helikopter in der Luft mit einem Mörserschlag Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Hey, fang!

Freischaltbedingung: Triff einen Feind direkt mit einem geworfenen brennbaren Kanister und jag ihn dann damit hoch

Triff einen Feind direkt mit einem geworfenen brennbaren Kanister und jag ihn dann damit hoch Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Vielflieger

Freischaltbedingung: Spring mit dem Fallschirm von einem Gebäude und flieg mehr als 150 Meter weit

Spring mit dem Fallschirm von einem Gebäude und flieg mehr als 150 Meter weit Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Die Trophäe sollte ihr in der 12. Mission Gora-Damm absolvieren. Ganz zu Beginn der Mission spawnt ihr auf dem Staudamm. Springt herunter, öffnet den Fallschirm und gleitet 150 Meter weit. Während eures Fluges verlasst ihr das Missionesgelände. Wenn der Countdown läuft, müsst ihr in der Luft umdrehen und weitergleiten. Sobald ihr landet, erhaltet ihr das Achievement. YouTober Powerpyx zeigt euch, wie es funktioniert:

Hochseilakt

Freischaltbedingung: Töte 10 Feinde, während du eine Seilrutsche benutzt

Töte 10 Feinde, während du eine Seilrutsche benutzt Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Begrabe Feinde nie lebendig

Freischaltbedingung: Schließe die Kampagne ab

Schließe die Kampagne ab Trophäe: Gold

Gold Gamerscore: 90 G

Bekommt ihr automatisch, wenn ihr die Kampagne abschließt.

141 bereit

Freischaltbedingung: Schließe die Kampagne auf 'Veteran‘ ab

Schließe die Kampagne auf 'Veteran‘ ab Trophäe: Gold

Gold Gamerscore: 90 G

Erhaltet ihr, wenn ihr die Kampagne auf dem Schwierigkeitsgrad Veteran abschließt.

Todestrakt

Freischaltbedingung: Töte in 'Operation 627′ 12 Feinde, während du im Panoptikum hinabsteigst

Töte in 'Operation 627′ 12 Feinde, während du im Panoptikum hinabsteigst Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Operation 627 ist die erste Mission. Während ihr euch im Panoptikum herabseilt, müsst ihr 12 feindliche Wachen töten. Das folgende Video von YouTuber Powerpyx zeigt euch, wie es funktioniert:

Schweber

Freischaltbedingung: Spring in 'Kostbare Fracht‘ per Fallschirm von einem Brückenkran aufs Dach der Hafenmeisterei

Spring in 'Kostbare Fracht‘ per Fallschirm von einem Brückenkran aufs Dach der Hafenmeisterei Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Kostbare Fracht ist die zweite Mission. Direkt am Anfang der Mission müsst ihr geradeaus laufen und einen großen Container öffnen. Dort findet ihr einen Fallschirm, sammelt ihn ein. Geht nun zum letzten Kran in der südöstlichen Ecke der Karte. Von dort aus müsst ihr auf das Dach der Hafenmeisterei springen und im Sprung den Fallschirm öffnen. Warte so lange, bis der Brückenkran etwas näher an der Hafenmeisterei ist. Das folgende Video von YouTuber Powerpyx zeigt euch, wie es funktioniert:

Heli-Hattrick

Freischaltbedingung: Zerstöre in 'Reaktor‘ jeden Ziel-Helikopter mit einer anderen schweren Ausrüstung

Zerstöre in 'Reaktor‘ jeden Ziel-Helikopter mit einer anderen schweren Ausrüstung Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Reaktor ist die dritte Mission. Schwere Ausrüstungen sind eigentlich Abschussserien, ihr findet sie auf der Karte verteilt. Ihr erkennt sie daran, dass sie auf eurem HUD als weiße Punkte markiert sind. Die Ziel-Helikopter befinden auf dem Boden, sie fliegen nicht. Ihr müsst alle von ihnen mit unterschiedlichen schweren Ausrüstungen zerstören. Das folgende Video von YouTuber Powerpyx zeigt euch die Lösung:

Doppelt

Freischaltbedingung: Töte in 'Ladung‘ mit einem EBR-14 5-mal zwei Gegner mit 1 Kugel, ohne den Alarm auszulösen

Töte in 'Ladung‘ mit einem EBR-14 5-mal zwei Gegner mit 1 Kugel, ohne den Alarm auszulösen Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Ladung ist die vierte Mission. Ihr startet die Mission mit einerm EBR-14, mit dieser Waffe müsst ihr 5 Doppelabschüsse machen, ohne den Alarm auszulösen. Falls ihr den Alarm auslösen solltet, könnt ihr den letzten Checkpoint neu laden. Ihr müsst die Mission nicht von vorne beginnen. Das folgende Video von YouTuber Powerpyx zeigt euch die Lösung:

Wieder im Einsatz

Freischaltbedingung: Erlange in 'Undercover‘ in 90 Sekunden die Schlüsselkarte des Majors, ohne aufzufliegen

Erlange in 'Undercover‘ in 90 Sekunden die Schlüsselkarte des Majors, ohne aufzufliegen Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Undercover ist die fünfte Mission. Zuerst müsst ihr an das andere Ende der Basis gelangen. Dort seht ihr dann den Major, er trägt andere Kleidung als die übrigen Soldaten. Wenn ihr die Treppen nach oben geht, müsst ihr bei ihm einen Stealth-Takedown durchführen und daraufhin seine Schlüsselkarte stehlen. Das müsst ihr geschafft haben, bevor er oben den Raum betritt, ansonsten schafft ihr es nicht unterhalb von 90 Sekunden. Das folgende Video von YouTuber Powerpyx zeigt euch, wie es funktioniert:

Schuss abgeblockt

Freischaltbedingung: Schieß in 'Krisenherd‘ die Waffe aus der Luft, bevor ein Terrorist sie fängt

Schieß in 'Krisenherd‘ die Waffe aus der Luft, bevor ein Terrorist sie fängt Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Krisenherd ist die achte Mission. Innerhalb der Mission stoßt ihr auf eine Gruppe Sanitäter, die in Wahrheit jedoch Terroristen sind. Agiert mit niemanden von ihnen und wartet, bis einer der Terroristen eine Waffe wirft, die ihr dann aus der Luft schießen müsst. Orientiert euch an der vor euch liegenden Tür. Zielt auf die Mitte von der Tür, dort ist die Flugbahn der geworfenen Waffe. Wenn ihr es nicht schaffen solltet, könnt ihr den Checkpoint einfach neu laden. Das folgende Video von YouTuber Powerpyx zeigt euch die Lösung:

Glaubst du, die merkt das?

Freischaltbedingung: Zerstöre in 'Oligarchin‘ alle Fahrzeuge in der Garage des Anwesens

Zerstöre in 'Oligarchin‘ alle Fahrzeuge in der Garage des Anwesens Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 10 G

Oligarchin ist die neunte Mission. Im Norden findet ihr eine große Villa. Links neben der Villa befindet sich eine Garage, dort stehen 6 Autos. Bringt sie entweder durch Schüsse oder Granaten zum explodieren und die Trophäe gehört euch. Das folgende Video von YouTuber Powerpyx zeigt euch den Fundort der Autos:

Aufzug defekt

Freischaltbedingung: Erreiche in 'Hochhaus‘ das Dach in unter 45 Sekunden

Erreiche in 'Hochhaus‘ das Dach in unter 45 Sekunden Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Hochhaus ist die zehnte Mission. Ihr müsst zuerst das „Ascender“-Tool findet, was sich im 11. Stock (12. deutscher Stock) befindet. Sobald ihr es besitzt, müsst ihr die Mission vom Pausenmenü neu starten. Hierdurch startet ihr die Mission mit dem „Werkzeug“ in eurem Besitz. Nun könnt ihr die Seile als Abkürzungen benutzen und das Dach in unter 45 Sekunden erreichen. Das folgende Video von YouTuber Powerpyx zeigt euch den Fundort vom Ascender und den Weg auf das Dach:

Schneeengel

Freischaltbedingung: Schalte in 'Gefrorene Tundra‘ den Scharfschützen im Wald durch Niederstrecken aus

Schalte in 'Gefrorene Tundra‘ den Scharfschützen im Wald durch Niederstrecken aus Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Gefrorene Tundra ist die elfte Mission. Ihr werdet in der Mission automatisch von einem Scharfschützen angegriffen. Ihn müsst ihr ausschalten, um die Mission voranzutreiben. Werft Flashbangs, um den Scharfschützen zu blenden und lauft auf ihn zu. Ihr müsst so nah am Scharfschützen stehen, dass ihr R3/RS auf eurem Bildschirm angezeigt bekommt, nur dann absolviert ihr einen Takedown (Niederstrecken). Leider erscheint nicht jedes Mal die Tastenanzeige. Falls es bei euch nicht sofort funktionieren sollte, müsst ihr den Checkpoint neu starten und es erneut versuchen. Das folgende Video von YouTuber Powerpyx zeigt euch, wie es funktioniert:

Per Anhalter

Freischaltbedingung: Entschärfe in 'Gora-Damm‘ die Bombe auf dem Truck, während er fährt

Entschärfe in 'Gora-Damm‘ die Bombe auf dem Truck, während er fährt Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Den Erfolg müsst ihr in der 12. Mission Gora-Damm freischalten. Ganz am Anfang der Mission spawnt ihr auf dem Staudamm. Springt herunter, öffnet den Fallschirm und fliegt nach rechts. Dort wird euch der Truck mit einem weißen Marker markiert. Landet hinten auf der Ablage und hockt euch mit Kreis/B sofort hin. Nun könnt ihr mit Viereck/X die Bombe entschärfen. Es ist wichtig, dass euch die Feinde nicht bemerken. Falls es nicht sofort funktioniert, startet den Checkpoint einfach neu. YouTuber Powerpyx zeigt euch im folgenden Video den Ablauf, um den Erfolg freizuschalten:

Gut verwendetes Steuergeld

Freischaltbedingung: Setze in 'Danger Close‘ eine Rakete ein, um einen einzelnen Feind auszuschalten

Setze in 'Danger Close‘ eine Rakete ein, um einen einzelnen Feind auszuschalten Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Danger Close ist die 13. Mission. Ganz am Anfang der Mission steuert ihr ein bewaffnetes Flugzeug. Eure Kameraden schwenken einen Laser, um auf sich und daraufhin auf die Feinde aufmerksam zu machen. Wechselt nun mit Dreieck/Y auf die Raketen und schießt mit ihr nur einen einzigen Feind ab. YouTuber Powerpyx zeigt es euch im folgenden Video:

